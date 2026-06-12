Lágrimas en el Mundial 2026: El conmovedor abrazo de Gustavo Alfaro a Diego Gómez

La emoción de que una selección vuelva a un Mundial luego de 16 años se reflejó en las lágrimas de Diego Gómez, centrocampista de Paraguay, durante la rueda de prensa previa al debut mundialista ante Estados Unidos.

El jugador paraguayo intentó hablar sobre el momento que atraviesa su selección en el Mundial 2026, pero las lágrimas no lo dejaron. El DT Gustavo Alfaro lo animó con palmaditas a la altura del cuello, pero terminó abrazándolo.

Paraguay tendrá un debut de alto riesgo en Los Ángeles ante Estados Unidos, en un Grupo D que completan Australia y Turquía.

El partido, correspondiente a la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026, se jugará este viernes 12 de junio a las 20:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Teleamazonas.

La estrategia de Gustavo Alfaro para frenar a Estados Unidos

"La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (...) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida", al coanfitrión del Mundial, dijo Gustavo Alfaro en la rueda de prensa del jueves 11 de junio.

Alfaro resaltó "la jerarquía que tiene el rival" y destacó la valía de su compatriota Mauricio Pochettino, timonel del Team USA.

"Es un partido muy complejo, nos va a someter a mucha concentración, a mucha complementación (...) es un equipo que tiene muchos argumentos", dijo el entrenador, que dirigió a Ecuador en Catar 2022.

Alfaro evitó dar el equipo titular, pero dejó entrever que Julio Enciso -clave en la ofensiva guaraní- podría ser parte del once inicial pese a un golpe sufrido en el último amistoso de la Albirroja ante Nicaragua, donde obtuvo un triunfo 4-0.

"Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir. Hoy ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (...) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto", resumió el DT.