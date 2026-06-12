¿A qué hora de Ecuador son las inauguraciones del Mundial en Estados Unidos y Canadá?

La ceremonia inaugural del Mundial en México se desarrrolló el jueves 11 de junio de 2026.

Después del triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026, este viernes debutan los otros coanfitriones, Estados Unidos y Canadá.

Estadounidenses y canadienses se disponen a ver el debut de sus dos selecciones, en Los Ángeles y Toronto, dos países con mucha menos tradición de fútbol, al que llaman 'soccer'.

Por primera vez en la historia, un Mundial de fútbol tendrá tres ceremonia de inauguración. El jueves 11 de junio de 2026, el partido y ceremonia inaugural fue en el Estadio Ciudad de México.

Las otras dos inauguraciones del Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos se serán a las 12:30, en BMO Field, Toronto, y 18:30, en el SoFi Stadium, Los Ángeles (hora Ecuador), este viernes 12 de junio de 2026.

Tras el espectáculo musical liderado por Shakira el viernes en México, tanto en Los Ángeles como en Toronto se celebrarán ceremonias para dar la bienvenida al torneo.

Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara actuarán en Canadá, mientras que Katy Perry y la brasileña Anitta, entre otros, lo harán en Los Ángeles.

Debut de Estados Unidos y Canadá

La selección estadounidense debutará en el Grupo D ante Paraguay en un duelo a ritmo de tango marcado por los entrenadores de ambos equipos, los argentinos Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

En el espectacular SoFi Stadium de la Ciudad de las Estrellas no estará el presidente estadounidense Donald Trump, pero su gobierno estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

En lo deportivo, el peligro para el seleccionado estadounidense vendrá de una Albirroja que en la clasificatoria sudamericana ya dio muestras de su potencial ganando a los dos gigantes, Brasil y Argentina.

La selección guaraní podría contar con el impulso emocional de tener en el verde al prometedor Julio Enciso, quien parece recuperado de las molestias que habían puesto en duda su concurso en el debut.

Unas horas antes, a más de 4 000 km de distancia de Los Angeles, debutará en Toronto una Canadá con ambiciones más modestas, pero grandes ilusiones, al menos alcanzar los cruces y mejorar así lo hecho en sus dos precedentes participaciones (1986 y 2022).

La Bosnia del infatigable Edin Dzeko será el primer rival de Canadá en el Grupo B del Mundial.

Tras el debut de los tres organizadores del torneo entrarán en liza los favoritos al título, empezando el sábado por Brasil, que jugará contra Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera fase.