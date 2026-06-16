Mundial 2026: Enfrentamientos entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square previo al debut

A pocas horas del debut de la vigente campeona del mundo, varios hinchas de las selecciones de Argentina y de Argelia protagonizaron violentos enfrentamientos en Times Square, Estados Unidos.

Las agresiones ocurrieron la noche del lunes 15 de junio previo al enfrentamiento de ambos países por la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se juega este martes 16, a las 20:00 (hora de Ecuador) y es transmitido en vivo por Teleamazonas.

Las imágenes de este hecho se hicieron virales en redes sociales, donde se observaron los empujones, gritos, patadas y distintas formas de agresión entre los aficionados, en medio de mujeres y niños.

Según replicó el medio francés Le Parisien, “los seguidores de ambos equipos -reunidos en el corazón de Manhattan para apoyar a sus selecciones- llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.

Argentina debuta ante Argelia en el Estadio de Kansas, a las 20:00. El partido abre la participación del Grupo J en el Mundial 2026.