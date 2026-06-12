Mundial 2026: Estos son los partidos que se juegan este viernes 12 de junio

Este viernes serán las ceremonias de inauguración del Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos.

El Mundial 2026 no se detiene y este viernes 12 de junio promete emociones fuertes en la continuación de la fase de grupos. Tras el debut de México en la jornada inaugural, este viernes 12 de junio es el turno de Canadá y Estados Unidos.

La jornada de este viernes incluye dos encuentros de alta intensidad con selecciones americanas como protagonistas:

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

El seleccionado canadiense debuta en su casa con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos.

Hora de Ecuador: 14:00

14:00 Estadio: BMO Field (Toronto Stadium) – Toronto.

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

La escuadra norteamericana cierra la jornada enfrentando a un aguerrido cuadro paraguayo en suelo californiano.

Hora de Ecuador: 20:00

20:00 Estadio: SoFi Stadium – Inglewood (Los Ángeles), Estados Unidos.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en vivo en Ecuador?

Teleamazonas transmitirá en vivo y en señal abierta los dos partidos de este viernes 12 de junio. Los dos partidos también estarán disponibles para Ecuador en www.teleamazonas.com.

Para acceder a la transmisión desde una computadora, únicamente deberán ingresar a la sección EN DIRECTO de la página web de Teleamazonas y registrarse llenando los datos del formulario.

Además, podrá ver la señal de Teleamazonas por celular sin consumir datos en Claro.