FIFA rectifica y permitirá preguntas en español en todas las ruedas de prensa del Mundial 2026

FIFA vuelve a permitir el español en las ruedas de prensa del Mundial

La FIFA dio marcha atrás a una de las medidas más cuestionadas durante el inicio de la Copa Mundial 2026 y confirmó que el español volverá a estar permitido en todas las ruedas de prensa oficiales del torneo.

La decisión llega después de múltiples críticas de periodistas hispanohablantes, especialmente de medios latinoamericanos y españoles, quienes reclamaron por las limitaciones impuestas inicialmente en algunos espacios de atención a medios.

Con esta rectificación, los entrenadores y futbolistas podrán volver a responder preguntas en español sin restricciones durante las comparecencias oficiales organizadas por la FIFA.

El español es uno de los idiomas más utilizados en esta edición del Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y donde miles de periodistas de América Latina realizan la cobertura del torneo.

La medida fue recibida positivamente por comunicadores y aficionados, quienes consideraban indispensable mantener la presencia del idioma en un campeonato con fuerte protagonismo latinoamericano.