Nuestro Mundial al Día: momento de decisiones tras la eliminación de Ecuador del Mundial 2026

Estados Unidos derrotó este miércoles 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara y se clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026, donde se citará con Bélgica, aunque sin su delantero estrella Foralin Balogun.

República del Congo dejó una gran imagen

En su regreso a un Mundial tras 52 años de ausencia, Congo dejó una gran imagen desde la fase de grupos con un empate 0-0 ante Portugal, una derrota mínima 1-0 ante Colombia y un triunfo, el primero en su historia en el certamen, frente a Uzbekistán por 3-1.

En su duelo de octavos ante la poderosa Inglaterra, Congo resistió hasta que un doblete de Harry Kane en los minutos 75 y 86 dio un sufrido triunfo a la favorita Inglaterra por 2-1.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, no estuvimos lejos de dar el 100% de lo que podíamos hacer", destacó Desabre. "Todo el mundo ganó experiencia, quiero felicitar a mis jugadores".