El nuevo formato reaviva el fantasma de los amaños en el Mundial

El delantero Amine Gouiri celebra el gol de la remontada 2-1 de Argelia sobre Jordania en partido del Grupo J del Mundial, en Santa Clara, cerca de San Francisco

Un partido de hace 44 años en Gijón, en el que Alemania Occidental y Austria pactaron un 1-0 a favor de los primeros que clasificaba a ambos en detrimento de Argelia.

Llevó a la FIFA a cambiar las reglas y a partir de entonces los partidos de la última jornada de cada grupo se disputan simultáneamente.

La ampliación del Mundial a 48 equipos en esta edición y la clasificación para los cruces eliminatorios de algunos de los mejores terceros, el fantasma del amaño vuelve a sobrevolar la Copa del Mundo.

Cuatro puntos serán, casi con toda seguridad, suficientes para clasificarse al menos como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Australia y Paraguay se enfrentan el jueves igualados a tres puntos, después de que ambos vencieran a Turquía y perdieran ante los anfitriones, Estados Unidos.

Un empate en San Francisco permitiría que los dos avanzaran.

"Creo que, de algún modo, estás haciendo trampa al juego si buscas una especie de tregua cuando quedan 10 minutos. En mi opinión, eso no está bien", declaró el defensor australiano Jason Geria.

Empates que benefician a los dos equipos

Uno de los casos más llamativos es el duelo entre Australia y Paraguay.

Ambos llegan con tres puntos y un empate prácticamente garantizaría la clasificación de los dos a la fase eliminatoria.

El defensor australiano Jason Geria aseguró que buscar deliberadamente un empate "no está bien" y afirmó que su selección mantendrá la intención de competir para ganar el partido.

Otro escenario similar aparece en el encuentro entre Egipto e Irán.

Ambos podrían avanzar con un empate dependiendo de otros resultados, especialmente porque Irán busca clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria y Egipto incluso podría terminar como líder de su grupo.