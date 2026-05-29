Países Bajos, el mejor subcampeón de la historia aspira a dar la campanada en el Mundial

La Selección de Países Bajos en un amistoso de preparación.

Subcampeón en tres ocasiones y semifinalista en otras dos, Países Bajos afronta el Mundial 2026 en un segundo plano, pero con un plantel equilibrado y una racha de resultados muy positiva, argumentos con los que aspira a sorprender a las favoritas al título.

Su seleccionador Ronald Koeman regresa a Estados Unidos, donde capitaneó a la Oranje hasta los cuartos de final del Mundial de 1994.

Su equipo encadena 14 partidos sin perder en todas las competiciones, incluidos sus ocho encuentros de clasificación, pero rara vez se le menciona junto a España, Francia, Argentina e Inglaterra como uno de los principales candidatos.

La selección neerlandesa ha recuperado su nivel en los grandes torneos tras algunos años de sequía que siguieron a su llegada a las semifinales del Mundial 2014, después de ser finalista en 2010.

La batalla de Lusail

Hace cuatro años en Catar cayó en los penales en cuartos ante Argentina, a la postre campeona, en uno de los partidos más recordados del torneo, grabado en la memoria como "La batalla de Lusail" por la dureza y la tensión del duelo.

Otro revés doloroso llegó en las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando un gol de Ollie Watkins en el tiempo añadido dio a Inglaterra una victoria por 2-1.

En el país reina una confianza contenida en otra actuación sólida en Norteamérica, con el exdelantero Patrick Kluivert asegurando que espera que la Oranje, como mínimo, alcance los cuartos de final.

"Con Argentina, Brasil, España y Francia en la pelea, Países Bajos es uno de los equipos a tener en cuenta en el Mundial", declaró Kluivert.

Países Bajos se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F como clara favorita para finalizar primera.

Sin embargo, si ganara ese grupo, podría tener un complicado duelo de dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo C, en el que figuran Brasil y Marruecos, semifinalista en 2022. "Creo que, como mínimo, pueden llegar a cuartos de final", añade Kluivert.

Podría ser la última oportunidad para que algunas de las estrellas neerlandesas brillen en un gran torneo, ya que el capitán Virgil van Dijk cumplirá 35 años durante el Mundial y Memphis Depay, de 32, está teniendo dificultades en el Corinthians para recuperar la plenitud física.

Cuenta con un equipo en gran medida joven, pero las bajas por lesión del delantero Xavi Simons y del centrocampista Jerdy Schouten podrían resultar un duro golpe, aunque Koeman dispone de opciones para sustituirlos.

"La lesión de Xavi fue un golpe de verdad", comentó Koeman el mes pasado. "Estás viendo el partido y de repente lo ves suceder. Y por la reacción de Xavi te das cuenta de que es grave. Esto es dramático para nosotros".

Jugador importante hace unos años, Georginio Wijnaldum no volverá a la selección pese a su buena temporada en la liga saudita con el Al-Ettifaq.

"Lo llamé y le dije que prefiero a otros", afirmó Koeman a la cadena NOS sobre el excentrocampista del Liverpool.

"No lo he convocado desde la Eurocopa y he preferido a varios jugadores por delante de él en su posición. Y estoy muy satisfecho con eso", añadió con franqueza.

Países Bajos demostró que puede competir con los mejores en cuartos de la Nations League del año pasado contra la campeona de Europa, España, cuando cayó en los penales tras un empate global (3-3, 5-4).

Memphis, entre algodones

Apenas encontró oposición en la fase de clasificación mundialista, cediendo puntos únicamente en dos empates contra Polonia.

Finalista mundial en 1974, 1978 y 2010, además de dos apariciones en semifinales, la Oranje es la selección con el mejor historial en el torneo sin haber logrado nunca el título.

Ahora ya no cuenta con figuras del calibre de Johan Cruyff, Marco van Basten o Arjen Robben, pero Koeman ha moldeado un equipo muy difícil de vencer.

Máximo goleador histórico de la selección, con 55 tantos, Depay no llegará al 100% tras una reciente lesión, pero Koeman ya ha dicho que cuenta con el delantero del Corinthians aunque no pueda ser titular en el debut ante Japón en Arlington, Texas, el 14 de junio.

Si debe resignarse a un papel de suplente, Donyell Malen es candidato a liderar el ataque después de haber marcado 12 goles con la Roma desde que llegó cedido por el Aston Villa en enero.