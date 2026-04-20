Países con más representantes en el arbitraje del Mundial 2026

Se han seleccionado 170 árbitros de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial.

El Team One de la FIFA está compuesto por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Para las designaciones se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

En esta delegación los países con más representates son:

Argentina: 9 oficiales (3 principales, 5 asistentes, 1 VAR)

9 oficiales (3 principales, 5 asistentes, 1 VAR) Brasil: 9 oficiales (3 principales, 5 asistentes, 1 VAR)

9 oficiales (3 principales, 5 asistentes, 1 VAR) Estados Unidos: 8 oficiales (2 principales, 4 asistentes, 2 VAR)

8 oficiales (2 principales, 4 asistentes, 2 VAR) México: 7 oficiales (2 principales, 3 asistentes, 2 VAR)

7 oficiales (2 principales, 3 asistentes, 2 VAR) Francia: 7 oficiales (2 principales, 4 asistentes, 1 VAR)

7 oficiales (2 principales, 4 asistentes, 1 VAR) Inglaterra: 7 oficiales (2 principales, 4 asistentes, 1 VAR).

El equipo Team One de la FIFA tendrá su base en Miami, donde los árbitros seleccionados participarán en un seminario de preparación de diez días a partir del 31 de mayo. Al concluir este periodo, los árbitros de video viajarán a Dallas, sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los árbitros de campo, asistentes y el personal de apoyo permanecerán en Miami.

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"Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y la tecnología del balón conectado" aseguró Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA

Añadió que, "por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego".

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.