Austria derrota por 3-1 a Jordania en partido del Grupo J del Mundial

Austria derrota por 3-1 a Jordania en un partido del Grupo J del Mundial

La selección de Austria derrotó por 3-1 a la debutante Jordania en el último partido de la jornada del Mundial 2026, este martes en Santa Clara, muy cerca de San Francisco.

Los europeos se impusieron con tantos de Romano Schmid (20'), un autogol de Yazan Al-Arab (76') y un penal convertido por el veterano Marko Arnautovic (90+12'), mientras que por los jordanos descontó Ali Olwan (50').

Con esta victoria, Austria iguala a Argentina en lo alto de la clasificación del Grupo J, luego de que la Albiceleste, en el inicio de su intento de reconquistar el título logrado hace cuatro años en Catar, derrotase por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi.

Romano Schmid abrió el marcador en el minuto 20 con un misil a la escuadra del guardameta jordano Yazeed Abulaila, aunque los asiáticos lograron el empate gracias a Ali Olwan.

Austria recuperó la ventaja gracias a un gol en propia puerta del defensa central jordano Yazan Al-Arab, antes de sentenciar el partido en el tiempo añadido con un penal transformado por Marko Arnautovic.