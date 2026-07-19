Los premios del Mundial 2026: la millonaria cifra que la FIFA repartirá a las 48 selecciones

Vista general de un espectáculo de drones sobre el puerto de Nueva York que muestra el mensaje "FIFA World Cup 2026 The Final" (Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026)

La expansión histórica del Mundial 2026 a 48 selecciones no solo modificó el formato de competencia en la cancha, sino que obligó a la FIFA a romper todos los récords financieros establecidos en el fútbol global.

Para esta edición, la primera con tantas selecciones, el organismo rector aprobó un paquete de distribución económica sin precedentes que alcanza los 871 millones de dólares totales.

Esta millonaria bolsa, que representa un incremento del 65% en comparación con lo entregado en Qatar 2022, combina asignaciones fijas de preparación con premios escalonados de acuerdo con el rendimiento deportivo de cada delegación.

El nuevo esquema financiero garantiza que ninguna de las 48 federaciones clasificadas regrese a casa con las manos vacías, estableciendo un piso mínimo de 12,5 millones de dólares solo por participar en la fase de grupos.

Este ingreso base se divide en un pago directo de 10 millones por el derecho de clasificación y un subsidio logístico de 2,5 millones destinado a cubrir los costos operativos de traslado, hospedaje y campamentos de entrenamiento en las sedes norteamericanas. De este modo, la FIFA busca amortiguar la inversión previa de los países y asegurar condiciones de élite para todos los planteles.

Posición / Fase de Eliminación Premio Deportivo Pago Fijo Asegurado Total Acumulado Recibido 🏆 Campeón $50.00 M $12.50 M $62.50 M 🥈 Subcampeón $33.00 M $12.50 M $45.50 M 🥉 Tercer Lugar $29.00 M $12.50 M $41.50 M Cuarto Lugar $27.00 M $12.50 M $39.50 M Eliminados en Cuartos (5.º al 8.º) $19.00 M $12.50 M $31.50 M Eliminados en Octavos (9.º al 16.º) $15.00 M $12.50 M $27.50 M Eliminados en Dieciseisavos (17.º al 32.º) $11.00 M $12.50 M $23.50 M Eliminados en Fase de Grupos (33.º al 48.º) $9.00 M $12.50 M $21.50 M

A medida que el torneo avance a las exigentes rondas de eliminación directa, la bolsa de mérito deportivo —que asciende a 655 millones de dólares— empezará a marcar amplias diferencias en las arcas de cada federación.

Quienes logren superar la fase de grupos y caigan en los inéditos dieciseisavos de final elevarán su recaudación total acumulada a 23,5 millones de dólares. Por su parte, las ocho selecciones que inscriban su nombre en los cuartos de final se asegurarán un ingreso global de 31,5 millones, consolidando un importante beneficio económico derivado de su éxito competitivo.

El clímax financiero se reservará, como es natural, para las cuatro delegaciones que disputen las instancias finales del certamen.

El combinado nacional que se corone como el nuevo monarca del planeta se adjudicará un premio neto en cancha de 50 millones de dólares que, al sumarse con los fondos fijos iniciales y los viáticos de delegación, elevará su cobro definitivo por encima de los 63,5 millones de dólares.

Todos estos recursos serán transferidos directamente a las federaciones locales, las cuales deberán gestionar internamente los porcentajes acordados con los futbolistas y la reinversión en el desarrollo del fútbol base.