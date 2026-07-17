¿Quién será el nuevo DT de Ecuador? Los candidatos de FEF para reemplazar a Beccacece

La eliminación de la Selección de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a México decretó el fin del ciclo de Sebastián Beccacece al frente de La Tri. El estratega argentino, cuyo contrato culminó tras la cita mundialista, cerró un proceso que dejó sensaciones encontradas: una destacada racha invicta de 19 compromisos previos al certamen, pero una dolorosa falta de contundencia en los momentos determinantes del torneo en Norteamérica.

Ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se ve obligada a reaccionar con rapidez para encontrar un reemplazo idóneo antes del reinicio de la actividad oficial.

Francisco Egas, presidente de la FEF, fijó públicamente el mes de septiembre como la fecha límite definitiva para la presentación del nuevo cuerpo técnico, buscando aprovechar al máximo las ventanas de partidos FIFA de finales de año.

Desde la cúpula dirigencial se ha trazado un perfil para el sucesor: un entrenador capaz de entender la cultura del futbolista nacional, con alta capacidad de motivación y la simpleza de trabajo necesaria para convencer a una plantilla joven pero con gran rodaje en las mejores ligas de Europa. La prioridad es dar ese ansiado salto de calidad competitivo sin desaprovechar el potencial de la actual generación de figuras.

En el abanico de candidatos que maneja el entorno de la federación, destacan nombres con perfiles tácticos modernos y recorrido internacional. El español Robert Moreno, exseleccionador de España y con paso por el Mónaco, ha tomado fuerza en los últimos días debido a su rigurosidad metodológica y su afinidad con planteles jóvenes.

Asimismo, el portugués Paulo Bento, con experiencia mundialista al mando de Portugal y Corea del Sur, ha aparecido como una de las opciones europeas más atractivas en el mercado, sumándose a los tradicionales nombres de la casa como Miguel Ángel Ramírez o Martín Anselmi, estrategas ampliamente valorados por su exitoso conocimiento del medio local.

A pesar de la danza de nombres que circula en la prensa deportiva, la dirigencia mantiene la cautela y prefiere evitar negociaciones apresuradas. Egas desmintió cualquier acercamiento formal reciente con técnicos de la talla de Marcelo Gallardo —con quien sí hubo sondeos en procesos anteriores—, remarcando que el análisis de carpetas continúa de forma reservada.

La decisión final de la FEF no admite margen de error, pues el nuevo estratega asumirá la responsabilidad inmediata de conducir el camino eliminatorio y devolverle la ilusión a una hinchada que exige ver a Ecuador consolidado en la élite del fútbol continental.