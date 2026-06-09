El reguetonero Fido muestra las selecciones que apoyará en el Mundial 2026, Ecuador está entre ellas

Fido incluye a Ecuador entre las selecciones que apoyará en el Mundial 2026

El cantante puertorriqueño Fido, integrante del dúo Alexis & Fido, sorprendió a sus seguidores al mostrar las camisetas de las selecciones que apoyará durante el Mundial 2026.

En los últimos días, figuras de la música y el entretenimiento han participado en campañas, eventos y publicaciones vinculadas al Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un video publicado en redes sociales, el artista apareció luciendo distintas camisetas oficiales de países participantes y pidió a sus seguidores elegir cuál le queda mejor y cuál es su favorita.

Entre las selecciones que mostró se encuentra Ecuador, además de otras potencias y países clasificados a la Copa del Mundo.

“Estas son las camisetas de los equipos que estoy apoyando en el Mundial 2026”, escribió el reguetonero en su publicación.

Ecuador aparece entre las selecciones elegidas

La presencia de la camiseta ecuatoriana llamó la atención de los aficionados tricolores, quienes reaccionaron en redes sociales celebrando el respaldo del cantante urbano.

El video rápidamente comenzó a circular entre usuarios latinoamericanos y fanáticos del fútbol a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Fútbol y música rumbo al Mundial

La Copa del Mundo también ha generado expectativa entre artistas internacionales, quienes han compartido contenido relacionado con el torneo en redes sociales.

En los últimos días, figuras de la música y el entretenimiento han participado en campañas, eventos y publicaciones vinculadas al Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.