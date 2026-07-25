El paso de las candidatas a Miss Universo Ecuador por Guayaquil

Nadia Mejía y las candidatas a Miss Universo Ecuador desfilaron por la Fundación de Guayaquil.

Las candidatas a Miss Universo Ecuador desfilaron por la Fundación de Guayaquil, este sábado 25 de julio de 2026.

Junto a las 26 aspirantes desfiló Nadia Mejía, la actual Miss Universo Ecuador, luciendo un largo vestido de color celeste, a la cabeza de las candidatas.

El desfile recorrió el bulevar de la avenida 9 de Octubre, escenario tradicional de las 'fiestas julianas'.

Luego, las candidatas y Nadia se ubicaron en la tarima instalada en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, desde donde celebraron con música y baile los 491 años de Fundación de Guayaquil.

Nadia Mejía celebró junto a los guayaquileños

La actual soberana, Nadia Mejía, compartió imágenes del desfile y agradeció el cariño de la gente durante el desfile.

Próximos eventos de Miss Universo Ecuador 2026

Las candidatas partirán tras las fiestas julianas y cumplirán con su agenda de actividades en Cuenca, el 30 de julio, donde se llevará a cabo un desfile con marcas de la ciudad.

Para el 6 de agosto está prevista la Gala preliminar del certamen en Ambato. Mientras que el 15 será la noche de elección final y coronación en Santa Elena.