¡Rumbo a México! La Tri ya piensa en los dieciseisavos del Mundial

La Tri ya emprendió su viaje a Ciudad de México para los dieciseisavos del Mundial.

La selección de Ecuador ya tiene la mira puesta en la fase eliminatoria del Mundial 2026. A través de sus canales oficiales, la Tricolor anunció su viaje a Ciudad de México con un mensaje dirigido a la afición.

"¡Nos vamos a México para seguir con el sueño de todos! ¡Locales donde sea! Un Solo Ecuador".

El combinado nacional disputará el próximo 30 de junio su partido de dieciseisavos de final frente a México, en el Estadio Azteca, uno de los escenarios históricos del fútbol mundial. El compromiso podrá verse en señal abierta por Teleamazonas.

Ecuador se clasificó entre los mejores terceros

La Tricolor aseguró su presencia en la fase eliminatoria después de terminar la fase de grupos como uno de los mejores terceros del torneo.

El boleto llegó tras una histórica victoria por 2-1 sobre Alemania, resultado que permitió a Ecuador avanzar por segunda vez en su historia a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

El equipo ecuatoriano buscará ahora superar por primera vez la barrera de los dieciseisavos y seguir haciendo historia en Norteamérica 2026.

México espera en el Estadio Azteca

El rival de Ecuador será México, que terminó la fase de grupos como líder de su llave y jugará como local en el Estadio Azteca.

El duelo abrirá la participación de ambas selecciones en la fase de eliminación directa, donde el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor quedará eliminado del Mundial.