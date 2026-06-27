La Tri cambia el balón por un Jenga gigante antes de viajar a México

La Tricolor compartió un momento de diversión con un Jenga gigante antes de viajar a México.

Entre entrenamientos, recuperación física y preparación táctica, la selección ecuatoriana también encuentra espacio para relajarse.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol compartió un video en el que varios futbolistas de la Tricolor participan en una partida de Jenga Gigante, protagonizando un momento de risas y compañerismo.

El contenido fue publicado por la FEF bajo el mensaje "Nuestros jugadores se animaron a jugar Jenga Gigante", acompañado de la invitación para ver el video completo en el canal oficial de YouTube del organismo.

El próximo destino es Ciudad de México

Después de cerrar su participación en la fase de grupos, Ecuador ya tiene la mira puesta en el siguiente desafío del Mundial 2026.

La Tricolor viajará a Ciudad de México, donde el próximo 30 de junio enfrentará al anfitrión México en los dieciseisavos de final del torneo. El compromiso marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos equipos.

Antes del viaje, el plantel continúa combinando los entrenamientos con actividades recreativas que fortalecen el ambiente interno del grupo, en una concentración donde la unión ha sido uno de los aspectos más destacados.

Ecuador mantiene vivo el sueño mundialista

La selección ecuatoriana llega a esta instancia luego de conseguir su clasificación a los dieciseisavos de final tras una destacada actuación en la fase de grupos.

Ahora, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece buscará seguir escribiendo historia cuando enfrente a México por un lugar entre los mejores equipos del Mundial 2026.

Mientras llega el momento del partido, las imágenes del Jenga gigante muestran una faceta distinta de los jugadores: la de un grupo que también disfruta, ríe y fortalece la convivencia antes de uno de los compromisos más importantes del torneo.