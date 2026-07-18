Santiago Giménez mantiene el misterio sobre qué dijo Piero Hincapié en el partido México vs. Ecuador

Santiago Giménez fue consultado sobre lo que le dijo el ecuatoriano Piero Hincapié durante el encuentro, pero decidió mantenerlo en secreto.

Durante un evento en México, un niño le preguntó al delantero del AC Milan, Santiago Giménez, qué fue lo que conversó con Piero Hincapié en el partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La consulta provocó una sonrisa del atacante mexicano, quien reconoció que desde su regreso al país esa ha sido una de las preguntas que más ha recibido por parte de aficionados y medios de comunicación.

"Lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha"

Tras reírse, Giménez explicó que no revelará el contenido de la conversación con el defensor ecuatoriano porque considera que existe un código entre futbolistas.

"No sé si tengas edad para saberlo, la realidad es que entre futbolistas tenemos códigos y pues lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Sé que tal vez si les digo aquí, se va a volver viral y rompería un código, entonces no puedo decirlo", respondió el delantero.

Una conversación que sigue despertando curiosidad

Las palabras de Giménez reavivaron la curiosidad de los aficionados, quienes desde el Mundial 2026 han intentado conocer qué ocurrió durante ese intercambio con Hincapié en pleno partido.

Hasta ahora, ni Santiago Giménez ni Piero Hincapié han revelado el contenido de esa conversación, por lo que el episodio continúa siendo uno de los momentos que más comentarios ha generado entre los seguidores de ambas selecciones.