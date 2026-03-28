La Selección de Ecuador ya prepara en Madrid su duelo ante Países Bajos

La Selección de Ecuador retoma sus entrenamientos en el estadio de Butarque, propiedad del CD Leganés, para planificar su duelo ante Países Bajos en Eindhoven.

Luego de empatar con Marruecos en Madrid, la Selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece retomó sus entrenamientos en suelo español, en el estadio de Butarque, propiedad del CD Leganés, en Madrid. Los trabajos consistieron en estiramientos, activación muscular, circuitos con balón y fútbol en espacio reducido.

En cambio que los futbolistas que arrancaron como titulares en el juego ante el ‘León del Atlas’, realizaron una sesión de recuperación muscular en el hotel de concentración, ubicado en el Distrito madrileño de Chamartín, zona donde se erige el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Se espera que hoy el Cuerpo Médico de la Selección se pronuncie sobre la gravedad de las lesiones de Piero Hincapié y de Nilson Angulo, este último, desafectado horas antes del duelo ante Marruecos.

Alemania, rival de Ecuador en el Mundial 2026, derrotó a Suiza en su fase de preparación

El próximo juego de comprobación de Ecuador será ante Países Bajos el martes 31 de marzo desde las 13:45 (hora de Ecuador), en el Philips Stadion de Eindhoven. Teleamazonas también transmitirá este partido, en diferido, a partir de las 16:00.

La 'Naranja Mecánica' que comanda Ronald Koeman viene de vencer por 2-1 a Noruega en un partido de comprobación, con goles de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders.

Según el pronóstico del tiempo, para este martes se espera un día frío en Eindhoven, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 10°C.