El derechazo de Sidny Lopes Cabral a Argentina es elegido el Mejor Gol del Mundial 2026

Hace apenas tres años, Sidny Lopes Cabral jugaba en la quinta división alemana y utilizaba bolsas de basura como cortinas en su habitación. Hoy, su nombre está escrito junto a los de Diego Forlán, James Rodríguez y Benjamin Pavard.

Este lunes 27 de julio la FIFA ha oficializado que el remate del zaguero de Cabo Verde ante Argentina ha sido galardonado con el Gol del Torneo de la Copa Mundial 2026.

La jugada, que superó en las votaciones a las magníficas dianas de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití), se gestó en un dramático duelo eliminatorio ante la Albiceleste.

Tras dejar en el camino a Alexis Mac Allister, el defensor de 23 años sacó un prodigioso remate de derecha con efecto que se coló en la escuadra del arco defendido por Emiliano Martínez. Aquel tanto significó el 2-2 transitorio en un vibrante choque en el Miami Stadium, que finalmente terminó con una ajustada derrota de los africanos por 3-2 en la prórroga.

"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'", relató Lopes Cabral, quien antes del encuentro había expresado su deseo de, al menos, conseguir una foto con Lionel Messi. "Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer".

La anotación desató la locura de los 65.000 espectadores y un episodio médico familiar en las gradas. En su festejo, el jugador corrió hacia el sector donde se encontraban su novia y su madre, Teresa.

La emoción de ver a su hijo marcar el mejor gol del certamen fue tal, que la mujer perdió el conocimiento, emulando la histórica escena de la madre del francés Lilian Thuram en el Mundial de 1998. "Cuando llegué, vi a mi madre llorando; ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado. ¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado!", confesó el futbolista.

El impacto de la jugada trascendió las fronteras y llegó hasta las pantallas de la realeza del fútbol. Al convertirse en el segundo defensa en la historia en ganar este premio —después del francés Pavard—, Lopes Cabral recibió el reconocimiento del exjugador del Real Madrid y lateral histórico de Brasil, Marcelo, su mayor referente.

"Después del partido recibí un mensaje de Marcelo", reveló el caboverdiano aún incrédulo. "¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Me contestó: 'Ha sido un placer verte jugar; eres muy bueno'. Me quedé completamente sorprendido".

El galardón de la FIFA pone el broche de oro a una de las historias de superación más extraordinarias que ha dejado el Mundial 2026, demostrando que en el fútbol, a veces, la realidad supera los sueños más ambiciosos.