Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial 2026, se despide con Nueva Zelanda

El neozelandés Tim Payne conquistó a millones de aficionados durante el Mundial.

La aventura de Tim Payne en el Mundial 2026 llegó a su fin. El defensor de Nueva Zelanda se despidió del torneo tras la eliminación de los All Whites, pero dejó una huella que fue mucho más allá de lo deportivo.

Se convirtió en uno de los personajes más populares y comentados de la Copa del Mundo.

Durante el campeonato, Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en un fenómeno viral seguido por millones de aficionados en redes sociales.

De desconocido a estrella viral

La historia comenzó antes del inicio del Mundial, cuando un creador de contenido argentino lo identificó como el futbolista con menos seguidores entre los convocados al torneo e invitó a los aficionados a apoyarlo en redes sociales.

La iniciativa creció rápidamente y, según la FIFA, el lateral pasó de tener cerca de 5.000 seguidores en Instagram a superar los cinco millones en apenas unas semanas.

Payne aseguró que toda la atención llegó "desde un lugar muy positivo" y afirmó que, pese a la fama repentina, sigue siendo "la misma persona" y mantiene como prioridad representar a Nueva Zelanda en la Copa del Mundo.

Un Mundial para recordar

Más allá del fenómeno en internet, Payne también fue protagonista dentro del campo. El defensor disputó los tres partidos de la fase de grupos con Nueva Zelanda y ayudó al equipo a competir en un grupo exigente.

Los All Whites finalizaron su participación tras caer 5-1 ante Bélgica en la última jornada del Grupo G, resultado que selló su eliminación del Mundial 2026.

Aunque Nueva Zelanda se despidió del torneo, Tim Payne abandonó la Copa convertido en una de las historias más inesperadas y recordadas de esta edición, demostrando que, en un Mundial, la popularidad también puede construirse lejos de los reflectores tradicionales.