Tori Penso, la primera mujer en dirigir un partido como jueza central en el Mundial 2026

La árbitra Tori Penso hizo historia como la primera mujer en dirigir un partido como jueza central en el Mundial 2026.

La estadounidense fue la encargada del encuentro del Grupo A entre República Checa y Sudáfrica disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En el año 2020, se convirtió en la primera mujer en 20 años en pitar un partido de la temporada regular de la Major League Soccer.

También fue la árbitra principal de la Final de la Copa Mundial Femenina de 2023, en la que la selección de España se proclamó campeona ante Inglaterra

Junto a Penso, también se destacó la presencia de Katia Itzel García, quien se convirtió en la primera mexicana en arbitrar en una Copa del Mundo masculina, debutando como cuarta árbitra en el torneo.

Ambas siguen los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la pionera en dirigir un partido mundialista en Catar 2022.