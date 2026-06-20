Vozinha es homenajeado con un mural tras su gran actuación en el Mundial

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, fue homenajeado con un mural en su país tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde se convirtió en una de las figuras del empate sin goles ante España.

El guardameta fue determinante con varias intervenciones que sostuvieron el resultado, considerado una de las mayores sorpresas del torneo frente a una de las selecciones favoritas.

La obra urbana fue inaugurada como reconocimiento a su desempeño y al impacto histórico del resultado, que quedó marcado en la participación de Cabo Verde en la competencia.

El empate ante España fue celebrado como un resultado histórico para el fútbol caboverdiano, ya que el equipo logró sostener el resultado ante una de las selecciones candidatas al título. La actuación de Vozinha fue ampliamente destacada por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo durante el encuentro.

Tras el partido, su nombre comenzó a circular entre los aficionados y medios internacionales, que resaltaron su rendimiento como una de las figuras de la jornada. El homenaje con el mural se suma a las muestras de reconocimiento que ha recibido el plantel por su participación en el torneo.