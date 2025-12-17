Autos eléctricos de KIA ponen a prueba su autonomía en un viaje entre Quito y Bogotá

Dos modelos 100% eléctricos de Kia, el EV3 y el EV5, recorrieron más de 2 000 kilómetros en la ruta Quito–Bogotá–Quito, un trayecto diseñado para medir su desempeño en carretera y evaluar si este tipo de movilidad es viable para viajes de larga distancia en la región andina.

La travesía comenzó el 18 de noviembre de 2025, cuando un grupo de cuatro periodistas e influencers especializados en automovilismo salió desde la capital ecuatoriana rumbo a Colombia. El recorrido se extendió por casi dos semanas e incluyó distintos tipos de terreno, cambios de altitud y condiciones climáticas variables, factores que suelen poner a prueba la eficiencia de las baterías eléctricas.

Durante el trayecto, los vehículos se abastecieron de energía en puntos de carga media y estaciones de carga rápida ubicadas en Ecuador y Colombia. Según la información proporcionada por la marca, estas electrolineras permiten recuperar entre el 20% y el 80% de la batería en aproximadamente 20 minutos, lo que facilitó la continuidad del viaje sin interrupciones prolongadas.

Además de medir la autonomía, la ruta permitió evaluar el comportamiento de los sistemas tecnológicos incorporados en ambos modelos. Entre ellos se incluyeron los asistentes avanzados de conducción, como el control crucero adaptativo, el mantenimiento de carril y el sistema de frenado regenerativo i-PEDAL, que convierte la energía del frenado en carga para la batería y permite conducir utilizando un solo pedal.

La experiencia también puso a prueba la funcionalidad V2L, que permite usar la batería del vehículo como fuente de energía externa. En una de las paradas, los participantes conectaron electrodomésticos y equipos electrónicos durante un campamento, lo que evidenció el uso alternativo de los autos eléctricos más allá de la conducción.

En el tramo de retorno desde Bogotá hasta Quito se sumó un grupo de comunicadores colombianos, completando así el recorrido binacional. Los participantes coincidieron en que el confort, la estabilidad y el espacio de carga fueron elementos clave durante el viaje, junto con el respaldo de una red de concesionarios y talleres disponibles a lo largo de la ruta.

En cuanto a las especificaciones, el Kia EV3 registra una autonomía de hasta 700 kilómetros por carga, mientras que el EV5 puede superar los 600 kilómetros, cifras que fueron puestas a prueba durante el recorrido. Actualmente, Kia comercializa en Ecuador otros modelos eléctricos como el EV6, EV9 y Niro EV, y prevé ampliar su portafolio en los próximos años.