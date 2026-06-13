Cervecería Nacional reducirá sus precios desde el 12 de junio hasta el 19 de julio de 2026

Cervecería Nacional reducirá sus precios sugeridos desde el 12 de junio hasta el 19 de julio de 2026

En este Mundial 2026, Ecuador brinda más. Por ello, Cervecería Nacional reducirá sus precios sugeridos desde el 12 de junio hasta el 19 de julio de 2026, acogiéndose al Decreto Ejecutivo que establece la reducción temporal del ICE aplicable a la cerveza durante la temporada del Mundial.

Cervecería invita a sus socios comerciales a sumarse a esta iniciativa para que este beneficio también llegue a los consumidores.

Por ello, la marca alienta a la Selección y brinda por lo que nos une como ecuatorianos. ¡Salud por Ecuador!

Nuevos precios sugeridos de Pilsener:

Litro de USD 2.50 a USD 1.75

600 ml de USD 1.50 a USD 1.00

355 ml USD 1.00 a USD 0.75

Nuevos precios sugeridos de Pilsener Light:

Litro USD a 2.40 USD a 1.50

550 ml USD 1.25 a USD 0.75

355 ml USD 1.00 a USD 0.75

Nuevos precios sugeridos de Club:

Litro USD 2.60 a USD 1.80

550 ml USD 2 a USD 1.35

355 ml USD 1.33 a USD 0.90

Nuevos precios sugeridos de Izi: