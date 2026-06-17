Ecuador invita a las estrellas ausentes del Mundial 2026 a descubrir el país

Mientras millones de aficionados celebran el inicio del Mundial 2026, Ecuador encontró una forma distinta de sumarse a la fiebre del fútbol.

A través de la campaña Ecuador 2026, que invita a reconocidos futbolistas internacionales que quedaron fuera de la Copa del Mundo a aprovechar su tiempo libre para conocer los principales destinos turísticos del país.

La iniciativa, fue impulsada por el Viceministerio de Turismo, toma como punto de partida las ausencias que marcarán el torneo.

Futbolistas de renombre como Gianluigi Donnarumma, Khvicha Kvaratskhelia, Alexis Sánchez, Jan Oblak, Arturo Vidal, Victor Osimhen y Keylor Navas no estarán en la cita mundialista, por lo que la campaña los anima a convertir ese tiempo en una oportunidad para visitar Ecuador.

Campaña Ecuador 2026 "Alexis, el destinto tiene otros planes para ti" Ministerio de Turismo

Como parte de la estrategia, se instalaron vallas publicitarias personalizadas en ciudades como Milán, París, Madrid y Santiago.

Cada pieza fue diseñada con mensajes dirigidos a los futbolistas, recurriendo de manera creativa a su ausencia en el torneo y presentando a Ecuador como una alternativa para disfrutar del verano.

La propuesta también se extendió a la parte digital a través de una pauta internacional repartida en las ciudades donde viven estos deportistas.

Campaña Ecuador2026 en redes sociales Ministerio de Turismo

Con ello, esta campaña busca generar un mayor alcance y posicionar al país como potencia turistica, aprovechando uno de los eventos más seguidos y comentados del planeta

Ecuador 2026 permanecerá activa durante toda la cita mundialista.

A medida que más selecciones queden eliminadas de la competencia, se sumarán nuevos nombres y mensajes, transformando cada ausencia mundialista en una oportunidad para promocionar los atractivos turísticos del país ante una audiencia global.