Empresa ecuatoriana con tecnología asiática renueva su propuesta para el hogar

Watson, empresa ecuatoriana, renueva su imagen e incorpora un portafolio desarrollado para responder a las necesidades actuales de los hogares ecuatorianos.

Watson, marca ecuatoriana perteneciente a Induglobal y especializada en soluciones para el hogar, inicia una nueva etapa en el mercado nacional con la renovación de su imagen y la incorporación de un portafolio desarrollado para responder a las necesidades actuales de los hogares ecuatorianos.

Esta evolución forma parte de una estrategia orientada a fortalecer su posicionamiento en el país a través de productos funcionales, confiables y accesibles.

Este cambio responde a un análisis de mercado que identificó oportunidades para complementar el portafolio con diferentes rangos de precio, tamaños y categorías, de acuerdo con los distintos hábitos y requerimientos de compra.

En este contexto, la propuesta busca conectar con consumidores que valoran la practicidad, el diseño y la funcionalidad, así como alternativas que faciliten las tareas cotidianas sin implicar una inversión elevada.

Como parte de esta nueva etapa, la marca ha destinado una inversión importante que contempla la renovación de imagen, desarrollo y ampliación del portafolio, empaques, comunicación, distribución, promotores, impulsadores y capacitadores. Con ello, busca ampliar su presencia en Ecuador y consolidar una oferta competitiva en las categorías de electrodomésticos y electromenores.

Los productos se fabrican en Asia mediante alianzas con fábricas especializadas y bajo exigentes estándares de calidad. Los controles se realizan antes de cada despacho en origen y nuevamente en destino, previo a su distribución. De acuerdo con la compañía, este proceso ha permitido mantener una tasa de incidencias inferior al 1 % durante 11 años. El modelo busca equilibrar desempeño, funcionalidad, durabilidad y precio para acercar alternativas de calidad a distintos tipos de hogares y necesidades de consumo.

El renovado portafolio incorpora opciones para la preparación de alimentos y bebidas, además de productos complementarios para las actividades cotidianas. Entre las principales apuestas se encuentran la cafetera expreso, la freidora de aire digital de 6 litros, el extractor de jugos y la licuadora con capacidad para triturar hielo.

Actualmente, Watson está presente en las principales cadenas de retail del país, con más de 200 puntos de venta físicos, además de canales digitales. De cara a los próximos años, la marca prevé ampliar su portafolio y cobertura con el objetivo de fortalecer su posicionamiento a nivel nacional.

Con 11 años de presencia en Ecuador, la compañía ha registrado un crecimiento anual de 30% de manera sostenida durante los últimos tres años. A ello se suma una política de renovación constante de portafolio y de incorporar nuevas tendencias para responder a las necesidades de sus consumidores. Esta trayectoria le ha permitido conocer de cerca la evolución de los hogares ecuatorianos y adaptar progresivamente su oferta a las nuevas demandas del entorno.

“Nuestra promesa y compromiso es ofrecer soluciones inteligentes, confiables y accesibles que se ajusten a la vida real del hogar.”, señaló Carlos Ampuero García, Gerente General.

Para los próximos años, la estrategia contempla ampliar la presencia en puntos de venta, lanzar nuevos productos de manera anual e incorporar categorías como ventilación, refrigeración y congelación. Con estas acciones, Watson busca ganar mayor presencia en la vida cotidiana de los consumidores y consolidarse como una marca inteligente, confiable y accesible.

Esta renovación reafirma el compromiso de la marca con el desarrollo de soluciones que acompañen la vida cotidiana de los consumidores. La propuesta se sustenta en la calidad, la funcionalidad y la accesibilidad, con una visión alineada a las necesidades actuales y a las nuevas dinámicas de consumo.

Sobre Watson

Watson es una marca ecuatoriana enfocada en soluciones para el hogar, presente en el mercado nacional desde 2015. Su portafolio incluye electrodomésticos y electromenores desarrollados para facilitar distintas actividades cotidianas. En esta etapa, busca fortalecer su posicionamiento con una oferta práctica, confiable y accesible, orientada a las necesidades de los hogares y respaldada por una relación calidad-precio competitiva.