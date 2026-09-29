PICA anuncia la puesta en marcha de su proyecto de energía solar para cubrir más del 60% de su consumo energético

PICA, empresa ecuatoriana con más de 65 años de trayectoria industrial en el país, anuncia la puesta en marcha de su proyecto de generación fotovoltaica, que permitirá cubrir con energía solar más del 60% de su demanda energética. La iniciativa fortalecerá la continuidad y sostenibilidad de sus operaciones, contribuirá a disminuir la presión sobre el sistema eléctrico nacional y seguirá aportando al desarrollo productivo, contribuyendo al equilibrio energético del país.

El proyecto entra en operación en un momento relevante para el sector productivo ecuatoriano. Desde este 22 de septiembre, alrededor de 150 empresas e industrias del segmento de Alto Voltaje 1 (AV1) enfrentan desconexiones programadas un día a la semana como parte de las medidas adoptadas durante el actual período de estiaje para preservar las reservas hidroeléctricas. Paralelamente, el país avanza hacia una mayor participación de la generación privada y el autoabastecimiento eléctrico.

En este escenario, la capacidad de generación propia se convierte en una herramienta para reducir el consumo proveniente de la red y, al mismo tiempo, proteger la continuidad de las actividades productivas. El sistema solar de PICA permitirá mantener una operación estable y respaldar el abastecimiento de su red comercial, que atiende, entre otros, a sectores productivos y exportadores del país.

Generación para fortalecer la continuidad operativa

Con una capacidad instalada de 10 000 kWp y una generación estimada de 14,6 millones de kWh al año, el proyecto permitirá a PICA cubrir más del 60% de su consumo energético mediante energía solar.

Según cálculos de la compañía, la reducción de demanda de la red que permitirá este proyecto equivale a 4,5 veces lo solicitado actualmente a los grandes consumidores eléctricos, lo que amplía la capacidad de PICA para sostener sus procesos esenciales mientras disminuye su requerimiento de energía proveniente del Sistema Nacional Interconectado.

La puesta en marcha del proyecto de PICA coincide con un mayor avance del autoabastecimiento eléctrico en Ecuador. Al 28 de agosto de 2026, ARCONEL registraba 2 806 sistemas de generación distribuida para autoabastecimiento, con una potencia acumulada de 161,64 MW, un contexto que refuerza la relevancia de iniciativas privadas orientadas a reducir la dependencia de la red y fortalecer la continuidad operativa.

Energía solar, eficiencia y menor huella de carbono

Además de fortalecer su autonomía energética, el proyecto representa un avance en la transición de PICA hacia una operación con mayor participación de fuentes renovables. Al aprovechar la radiación solar para cubrir parte de su consumo eléctrico, la compañía reducirá el uso de energía asociada a fuentes de mayores emisiones y avanzará en la disminución de su huella de carbono.

La iniciativa forma parte de una visión empresarial orientada a la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad, y responde a la necesidad de mantener la productividad incorporando soluciones que reduzcan el impacto ambiental y fortalezcan la resiliencia de las operaciones industriales.

“Somos una empresa emblemáticamente ecuatoriana y nos enorgullece ser parte de la solución que el país necesita. Con este proyecto solar cubrimos más del 60% de nuestro consumo energético con energía solar y avanzamos hacia una operación más eficiente y resiliente, con la meta de alcanzar el 100% en el corto plazo. La gestión solar nos permite mitigar el impacto de estas medidas, sostener procesos esenciales y contribuir al equilibrio entre productividad, empleo y responsabilidad energética”, señaló Juan Carlos Castelblanco, gerente general de PICA.

El sistema entrará en operación este mes. Como parte de la información técnica del proyecto, PICA reporta una capacidad instalada de 10 000 kWp, una generación anual estimada de 14,6 millones de kWh y una cobertura superior al 60% de su demanda energética.