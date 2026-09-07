Gran Día McDonald’s 2026: 'Una hamburguesa una oportunidad' junto a Fundación El Triángulo

Gran Día McDonald’s 2026: la meta de vender 30.000 Big Mac para apoyar a personas con discapacidad intelectual

Fundación El Triángulo y McDonald’s anunciaron una nueva edición del Gran Día McDonald’s 2026, una campaña solidaria que busca recaudar fondos para fortalecer programas de educación, desarrollo e inclusión dirigidos a personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa se desarrollará durante octubre de 2026 y tiene como objetivo alcanzar la venta de 30 000 Big Mac.

Los recursos recaudados serán destinados a los programas que impulsa Fundación El Triángulo para personas con discapacidad intelectual.

La campaña busca además involucrar a empresas, organizaciones y ciudadanos en una misma causa.

Para ello, se habilitará una preventa de Big Mac y se podrá seguir un ranking que reconocerá a las personas u organizaciones que más apoyen la iniciativa.

¿Cómo participar en el Gran Día?

La participación comienza con un registro mediante el código QR de la campaña. Luego, los participantes podrán definir cuántos combos Big Mac desean comprar y hacer seguimiento al ranking solidario.

Cada compra realizada durante la campaña representará un aporte para los programas de Fundación El Triángulo.

La iniciativa busca que la ciudadanía pueda contribuir a través de una acción concreta y, al mismo tiempo, conocer el impacto de sus aportes.

Fundación El Triángulo trabaja desde hace más de tres décadas en programas relacionados con la educación, el desarrollo integral y la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

El Gran Día McDonald’s 2026 plantea una meta de 30 000 Big Mac y busca sumar a ciudadanos, organizaciones y empresas durante octubre.

Los fondos obtenidos serán destinados al trabajo que realiza Fundación El Triángulo en favor de personas con discapacidad intelectual.