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74 planteles educativos de Quito retornan a la presencialidad

8 de abril de 2024
Lizette Abril

Los 74 planteles educativos que suspendieron sus clases presenciales a causa del aluvión en La Gasca retornan a las aulas este lunes 8 de abril del 2024. El Ministerio de Educación publicó el listado de las instituciones educativas que regresan a la presencialidad.

El retorno se da una vez que el Municipio anunció que concluyeron los trabajos de limpieza en la La Gasca y La Comuna, las zonas más afectadas por el aluvión que ocurrió la tarde del martes 02 de abril.

En un comunicado, el Ministerio de Educación indicó que finalizaron los trabajos en la quebrada Rumipamba y se restableció el servicio de agua potable en la parroquia Belisario Quevedo.

Los estudiantes estaban en clases no presenciales desde el pasado miércoles 03 de abril, un día después del aluvión. La emergencia dejó una persona fallecida, cuatro heridas y 20 viviendas con afectaciones, según cifras oficiales del Municipio de Quito.

Lea también:

Listado de los planteles que pasan a clases presenciales:

  1. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE
  2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL ANDALUCIA
  3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL SANTA CLARA
  4. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN COLOMBIA
  5. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALFONSO LASO BERMEO
  6. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LUCINDA TOLEDO
  7. UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL
  8. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MERCEDES NOBOA
  9. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS ZAMBRANO OREJUELA
  10. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL PABLO JULIAN GUTIÉRREZ
  11. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEIS DE DICIEMBRE
  12. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ESPEJO
  13. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL FERNANDO PONS
  14. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE VENEZUELA
  15. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN BRETAÑA
  16. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO
  17. UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DEL HIERRO
  18. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VELAZ S.J. – IRFEYAL – EXTENSIÓN 14 SAN GABRIEL
  19. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL – MATRIZ
  20. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL – MATRIZ
  21. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR FAMILIA FELIZ
  22. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL
  23. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA INMACULADA
  24. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA
  25. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA 3 CAVANIS
  26. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CRISTIANO VERBO
  27. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SENECA
  28. ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARTICULAR SAN JOSÉ DE LA COMUNA
  29. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI NUEVO ECUADOR
  30. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISABEL TOBAR
  31. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA PRESENTACIÓN
  32. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NIÑO JESÚS DE PRAGA
  33. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LUIGI GALVANI
  34. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MIS PRIMEROS AMIGOS
  35. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS LLAGAS
  36. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE CARDENAL SPELLMAN
  37. UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA
  38. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JEZREEL
  39. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR NORWAY
  40. UNIDAD EDUCATIVA PCEI COMPUINFORMATICA
  41. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ETIEVAN
  42. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR DR LUIGI GALVANI
  43. COLEGIO DE ARTES PARTICULAR JAIME MOLA
  44. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL
  45. UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
  46. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL JARDÍN DE LA FANTASÍA
  47. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR REY SABIO SALOMÓN
  48. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
  49. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
  50. COLEGIO DE ARTES FRANZ LISZT
  51. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA BORJA No. 3 CAVANIS
  52. UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
  53. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUEÑAS IDEAS
  54. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI COMPUINFORMATICA
  55. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR ENTRE CUENTOS Y HADAS
  56. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARTICULAR MISS TRAVESURITAS
  57. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR SMART KIDS-PEQUEÑOS INTELIGENTES
  58. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MI PRIMER COLE
  59. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA ESTRELLITAS DEL FUTURO
  60. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI
  61. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SAN ANDRÉS
  62. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR GUAGUA KIDS
  63. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL TOODLERS DAYCARE
  64. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR TALLER INFANTIL ALOUETTE
  65. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SUEÑOS DE PAPEL
  66. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA RAYUELA
  67. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR NUEVO DÍA
  68. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR DULCE MUNDO
  69. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR UTE HUELLAS DE TERNURA
  70. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL ROSAL
  71. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR VASCONCELOS
  72. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR PAPEL Y TINTA
  73. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PERPETUO SOCORRO KIDS
  74. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR LUNA LIMÓN

Un nuevo aluvión afectó a los moradores de La Gasca, este martes 2 de abril del 2024. Videos difundidos en redes sociales mostraron las calles anegadas con agua y lodo. Esto, luego de una mañana de lluvia constante en Quito.

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