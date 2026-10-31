Macará 2026: El sueño de Copa, la cantera ambateña y el milagro de los USD 3 millones

Macara se enfrentó a IDV por el exagonal final de la LigaPro.

Macará vive la temporada 2026 una de las gestiones más eficientes y destacadas del fútbol ecuatoriano en la LigaPro. Frente a un escenario general de contracción económica y marcado descenso en los ingresos por derechos de televisión, la directiva del "Ídolo de Ambato" apostó por la responsabilidad financiera

La directiva celeste estructuró un presupuesto austero que supera tres millones de dólares, logrando maximizar el rendimiento de cada recurso sin incurrir en endeudamientos desmedidos.

El éxito deportivo de la campaña ha tenido como pilar la conducción técnica del uruguayo Guillermo "Topo" Sanguinetti, quien consolidó una plantilla sumamente competitiva mediante contrataciones estratégicas de bajo costo y alto rendimiento.

El equipo no solo ha peleado en los puestos estelares del campeonato nacional frente a rivales con plantillas que triplican o cuadruplican su presupuesto, sino que también protagonizó una destacada participación en la Copa Sudamericana 2026, midiéndose ante clubes continentales de la talla de América de Cali y Santos FC.

Un factor de enorme orgullo para la afición ambateña ha sido la consolidación de la cantera de la provincia de Tungurahua, encabezada por las jóvenes promesas nacidas en la ciudad como Mateo Viera y Martín Tello.

Hexagonal Final 2026 Calendario y Partidos - CD Macará 💙 Seguimiento de los encuentros decisivos del Ídolo de Ambato en la LigaPro PRÓXIMOS PARTIDOS DEL HEXAGONAL FINAL Fecha / Jornada Partido Sede / Estadio 31 de Oct, 2026 ¡Hoy! Macará vs. Barcelona SC Estadio Bellavista (Ambato) 🏟️ 8 de Nov, 2026 Jornada 6 Macará vs. Universidad Católica Estadio Bellavista (Ambato) 🏟️ 22 de Nov, 2026 Jornada 7 Independiente del Valle vs. Macará Amaguaña (Quito) 29 de Nov, 2026 Jornada 8 Macará vs. LDU de Quito Estadio Bellavista (Ambato) 🏟️ 6 de Dic, 2026 Jornada 9 Barcelona SC vs. Macará Estadio Monumental (Guayaquil) 13 de Dic, 2026 Jornada 10 Macará vs. SD Aucas Estadio Bellavista (Ambato) 🏟️

Viera, extremo y mediapunta de 22 años, se transformó en la gran figura ofensiva del equipo tras marcar goles memorables como el doblete ante Barcelona SC en Guayaquil y el tanto de la victoria sobre Liga de Quito en la fase final de la LigaPro. Por su parte, Tello se afianzó en la primera línea del mediocampo aportando equilibrio, recuperación y una salida limpia desde el fondo.

Junto a Viera y Tello, la presencia de otros talentos formados en las inferiores como el atacante Patricio Ramos y el guardameta Julio Cárdenas refleja el compromiso del club con el desarrollo de su propia cantera.

Esta apuesta no solo refuerza la identidad local de la institución en el torneo de Serie A, sino que proyecta a sus jóvenes futbolistas como activos de gran valor económico para futuras transferencias en el mercado nacional e internacional.

El balance de esta campaña ubica a Macará en una posición privilegiada, disputando en el tramo final del torneo local un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De concretar la clasificación, el club aseguraría un ingreso directo de al menos tres millones de dólares otorgados por la Conmebol en premios de participación, lo que equivale a financiar la totalidad de su presupuesto anual y garantiza la sostenibilidad económica e institucional de la entidad para el siguiente ciclo.