¿Qué pasa si vendes cachorros en Quito? Estas son las sanciones

La UBA identificó a una comerciante informal con dos cachorros durante un operativo en el Centro Histórico de Quito.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) detectó un posible caso de comercialización de cachorros en el Centro Histórico de Quito. Durante un operativo, los funcionarios identificaron a una comerciante informal que se encontraba con dos perros de características similares a la raza pitbull.

La intervención se realizó en coordinación con el Puesto de Mando Operativo (PMO), tras recibir una alerta sobre la posible venta de animales de compañía en el espacio público.

La institución no precisó si los cachorros fueron retirados ni si se inició un procedimiento sancionador contra la ciudadana. Sin embargo, recordó que la comercialización irregular de animales está sujeta a sanciones municipales.

¿De cuánto es la multa por vender cachorros en Quito?

El artículo 3711, numeral 18, del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito clasifica la comercialización de animales de compañía como una infracción muy grave, sancionada con diez remuneraciones básicas unificadas.

En 2026, esta multa equivale a USD 4 820. Además, la persona sancionada debe constar en el registro correspondiente, conforme a la normativa nacional y metropolitana vigente.

La normativa municipal también regula las condiciones en las que pueden funcionar los establecimientos autorizados para la crianza y comercialización de animales de compañía.

¿Qué otras multas existen por incumplir las normas de bienestar animal?

Según la información difundida por el Municipio de Quito, las infracciones se clasifican en tres categorías:

Infracciones leves: USD 144,60. Incluyen no recoger los excrementos de las mascotas, incumplir con sus vacunas y desparasitaciones o permitir que deambulen sin collar, traílla ni identificación

Infracciones graves: USD 482. Entre ellas están dejar animales solos en vehículos estacionados, no procurarles atención veterinaria y no mantenerlos dentro de los predios privados

Infracciones muy graves: USD 4 820. Comprenden abandonar animales, mantenerlos encadenados de manera habitual, provocarles sufrimiento intencional, criarlos para peleas o venderlos en espacios públicos

Los montos corresponden al salario básico unificado de USD 482 vigente en Ecuador durante 2026.

La comercialización irregular de animales de compañía puede generar multas de USD 4 820 en Quito durante 2026. Unidad de Bienestar Animal.

¿Dónde denunciar la venta irregular de animales en Quito?

Los ciudadanos que identifiquen posibles casos de comercialización irregular de perros o gatos pueden presentar una denuncia ante la Unidad de Bienestar Animal.

Para facilitar la intervención, se recomienda proporcionar la ubicación exacta, una descripción de los hechos y, de ser posible, fotografías o videos que permitan identificar la situación.

La UBA puede realizar una inspección para verificar los hechos y determinar si existen elementos que justifiquen el inicio de un procedimiento sancionador.