Pogba aplicó una ‘llave de lucha’ a Yerry Mina en pleno partido

El fin de semana se jugó la sétima fecha de la Premier League en Inglaterra y la jornada enfrentó al Manchester United con el Everton. Paul Pogba y Yerry Mina se enfrentaron, el primero vestido de la roja de Manchester y el colombiano en las filas del club azul.

En una jugada determinada del partido, Pogba intentó zafarse de la marca de Mina, pero al no poder hacerlo, frustrado, lo rodeó con sus brazos a la altura del pecho y lo arrojó al suelo, un movimiento digno de la lucha libre.

Tras la jugada, registrada en el minuto 87 cuando el marcador estaba empatado uno a uno, el volante francés salió indemne sin ver una tarjeta amarilla y mucho menos una roja, de haber sido pertinente una expulsión.

Pogba trying to deliver a suplex to Yerry Mina 😂😂💔 pic.twitter.com/8GGVZiZtSm