Kerly brilló con show incluido, pero Analú cambió la historia del juego

Ana Donoso dio un giro inesperado en la noche y llegó firme hasta la 'Batalla final'

La noche de este jueves 28 de mayo de 2026 en ¡Ahora Caigo! Nadie se salva estuvo llena de sorpresas, eliminaciones inesperadas y duelos intensos que mantuvieron la tensión hasta el final. Desde el inicio, Kerly Morán se robó todas las miradas al ingresar como líder de la noche con un espectacular show musical acompañado por un cuerpo de baile integrado por sus compañeros.

La primera en defender su lugar fue precisamente Kerly, quien se enfrentó a Juan Miguel Rodríguez en un duelo muy reñido. Aunque Juan Miguel dio pelea, no logró avanzar. Kerly tomó una arriesgada decisión al descartar el “dividido para 2”, estrategia que le permitió sumar el primer dólar al acumulado.

Más adelante llegó el juego “Revoltillo”, donde Erika Muñoz intentó frenar el gran momento de Kerly. Sin embargo, la líder de la noche continuó imparable, eliminó a Erika y además consiguió una de las huellas más deseadas del programa: la de 500 dólares.

La buena racha continuó cuando Luis Quiñónez disputó “Mira y acierta”. Aunque buscó sorprender, terminó cayendo ante Kerly, quien siguió aumentando el acumulado al sumar otros 150 dólares.

Pero el giro inesperado de la noche llegó con Ana Lucía Donoso. En el juego “Tres sin cambiar”, Analú golpeó primero y le quitó una vida a Kerly. Lo que parecía un simple susto terminó convirtiéndose en la gran sorpresa del programa, pues Ana Lucía logró quitarle las dos vidas restantes y derrotó a la líder de la noche en una ronda definitiva. Tras su victoria, sumó 10 dólares al acumulado.

Luego apareció Daniel Páez en un “Duelo Clásico”, aunque tampoco pudo superar a Analú. La participante aprovechó el momento y, además de seguir avanzando, consiguió una huella de 50 dólares y una vida extra.

La emoción continuó con Kelly Bustamante en “Una tú, una yo”. Kelly estuvo muy cerca de ganar, pero respondió fuera de tiempo y terminó eliminada. Analú mantuvo el control y añadió 10 dólares más al acumulado.

En la recta final, Juan Carlos Pino disputó “A la voz del gallo”, pero Ana Lucía seguía firme y consiguió llegar hasta la esperada “Última Batalla”, donde se enfrentó a El Chino Moreira.

En el duelo final, Analú logró derribar a El Chino Moreira y también consiguió la victoria. Además, en la última huella obtuvo 50 dólares más. Aunque realizó un camino casi perfecto durante la fase decisiva, no logró quedarse con la victoria total de la noche.

Finalmente, Ana Lucía Donoso ganó 100 dólares y dejó el monto acumulado del programa en 1 272 dólares, cerrando una jornada marcada por el dominio inicial de Kerly Morán y la inesperada remontada de Analú.