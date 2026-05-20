¡Miguelito brilló, Orlando se coronó y Lila consiguió el último boleto en una noche de infarto

Orlando Herrera con la medalla de campeón del ciclo 2 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

La gran final del ciclo 2 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva! arrancó este miércoles 20 de mayo de 2026 con toda la energía de Víctor Aráuz y una jornada cargada de tensión, emoción y giros inesperados. Aunque todos los participantes ingresaron al set desde el inicio, la expectativa se centraba en la llegada de Miguel Estrella, quien apareció como el gran líder de la noche dispuesto a defender su lugar.

El primero en desafiarlo fue Marco Maldonado en un juego rápido donde Miguelito logró mantenerse firme. Marco cayó, pero no se fue con las manos vacías, llevándose 1.686 dólares, mientras el líder sumó 150 dólares a su acumulado y conservó intactas sus dos vidas.

La competencia continuó con Samia Alva en “Mira y acierta”. Aunque mostró seguridad en el reto, terminó cayendo frente al dominio de Miguelito, quien siguió avanzando con una vida adicional.

Luego llegó Felipe Campana para enfrentarse al líder en un intenso “Duelo Clásico”. Sin embargo, la suerte seguía favoreciendo al mago Miguelito. Felipe abandonó el programa con 1.272 dólares, mientras el líder seguía consolidándose como el rival a vencer.

Miryam Núñez intentó cambiar el rumbo de la noche en “A la voz del gallo”, pero tampoco logró derrotar al líder. Parecía que Miguelito era imparable… hasta que apareció Juan José Cornejo.

En “El tres sin cambiar”, Juan dio el primer golpe robándole una vida al líder. La tensión aumentó cuando Miguelito perdió otra vida y, aunque Juan no pudo quedarse con ella, sí consiguió remontar y finalmente tumbar al favorito de la noche. A pesar de su caída, Miguel Estrella se despidió con 1.770 dólares y, además, aseguró oficialmente su lugar en el ciclo de campeones por haber sido el concursante con mayor dinero acumulado.

Con Miguelito fuera, Juan José Cornejo tomó el liderazgo y continuó la competencia sumando 25 dólares al acumulado. Pero la noche todavía tenía más sorpresas preparadas.

Lila Flores apareció decidida a cambiarlo todo en “Una tú, una yo”. El duelo fue uno de los más emocionantes del programa: Lila ganó los dos primeros juegos, Juan respondió en el tercero, pero finalmente ella logró imponerse en una espectacular remontada que la convirtió en la nueva líder.

Ya en el centro del escenario, Lila continuó su racha al quedarse con “La huella”, lo que le permitió sumar 500 dólares. Sin embargo, Orlando Herrera llegó dispuesto a detenerla. En “Duelo Clásico”, Orlando comenzó quitándole una vida y terminó eliminándola, aunque Lila logró llevarse 922 dólares como premio.

La noche cerró con el enfrentamiento entre Orlando Herrera y Karina Arguello en “Revoltillo”. Orlando mostró seguridad y precisión para derrotar a Karina y consolidarse como el gran protagonista del cierre.

Antes de disputar el esperado “Duelo Final”, Orlando cazó el “dividido para dos”, sumando 10 dólares más para alcanzar un acumulado de 735 dólares. Luego consiguió asegurar oficialmente el campeonato del ciclo 3 y su clasificación a la gran final de campeones.

Aunque no logró quedarse con el premio mayor porque le faltaron dos respuestas correctas, Orlando celebró con emoción su pase a la etapa definitiva del programa.

Finalmente, aún quedaba un último cupo disponible para la final de campeones. En el dramático “Acierta o cae”, fueron eliminados Miryam Núñez, Felipe Campana, Karina Arguello, Marco Maldonado y Samia Alva, dejando a Lila Flores como la última clasificada de la noche.

Así terminó un capítulo vibrante, lleno de caídas inesperadas, grandes remontadas y nuevos campeones que ya se preparan para la esperada final de campeones de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva!.