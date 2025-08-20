2004: La 'Pichi Corte' desata furia, Madrid llora el 11M y Facebook conecta el mundo

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, revive los eventos que forjaron nuestra historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15. Hoy exploramos 2004, un año de contrastes entre crisis, innovación y momentos que marcaron generaciones.

En diciembre de 2004, el presidente Lucio Gutiérrez, aliado con el Partido Roldosista Ecuatoriano de Abdalá Bucaram, destituyó a los jueces de la Corte Suprema y nombró a 31 nuevos sin transparencia, en un proceso apodado la 'Pichi Corte' por su falta de legitimidad.

Esta maniobra, que permitió el regreso de Bucaram al anular sus juicios, desató la rebelión de los 'forajidos' en Quito. Las protestas masivas llevaron a la destitución de Gutiérrez en abril de 2005, evidenciando el deterioro institucional y la furia ciudadana contra la politización de la justicia.

También ocurrió en 2004:

1. Atentados del 11M en Madrid: El 11 de marzo de 2004, diez bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías en Madrid durante la hora pico, matando a 193 personas y dejando más de 2,000 heridos. Atribuido a un grupo islamista vinculado a Al Qaeda, fue el peor ataque terrorista en la historia de España.

2. Mark Zuckerberg lanza Facebook: El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg y sus compañeros en Harvard lanzaron Facebook, una plataforma para conectar estudiantes que creció rápidamente. En un mes, captó a la mitad de Harvard; para 2006, se abrió al público y en 2012 superó los mil millones de usuarios.

3. Juegos Olímpicos regresan a Atenas: En agosto de 2004, los Juegos Olímpicos volvieron a Grecia, su cuna, con una emotiva ceremonia que unió pasado y presente. Ecuador participó con 16 atletas, destacando Jefferson Pérez, quien quedó cuarto en los 20 km marcha, a segundos del bronce.

4. Friends emite su último capítulo: El 6 de mayo de 2004, Friends despidió sus diez temporadas con 50 millones de espectadores en EE.UU. La serie sobre seis amigos en Nueva York dejó frases y momentos icónicos en la cultura popular.