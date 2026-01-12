Ministra Manzano confirma que envió texto para modificar ley energética tras decisión de la Corte Constitucional

La ministra de Gobierno, Inés Manzano, en entrevista con De Lunes a Lunes este 12 de enero del 2026.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que este lunes 12 de enero del 2026, desde su cartera de Estado se envió un nuevo articulado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para modificar la Ley de Energía. El objetivo es que desde el Ejecutivo se envíe la propuesta a la Asamblea Nacional.

En entrevista con el programa De Lunes a Lunes, de Teleamazonas, Manzano indicó que la idea es reformular los mecanismos de delegación y contratación en el sector eléctrico, sin frenar los proyectos en curso, pero ajustándolos a las observaciones realizadas por la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 25 de la Ley de Energía.

Según la ministra, la decisión responde a la necesidad de dar seguridad jurídica tanto al Estado como a los inversionistas privados, en un contexto marcado por interpretaciones jurídicas y cuestionamientos políticos alrededor del fallo de la Corte.

Indicó que, pese a que el artículo 25 de la ley fue declarado inconstitucional, otros incisos permiten continuar con esquemas similares, con ciertas modificaciones.

“En menos de un mes se vuelven expertos energéticos”

La funcionaria también cuestionó la rapidez con la que la Corte Constitucional abordó este tema, en contraste con otros procesos pendientes relacionados con consultas previas o asuntos ambientales. A su criterio, el debate jurídico ha estado atravesado por interpretaciones técnicas deficientes sobre el sector eléctrico.

“Este es un tema desde el año 2021. Y hay un resorteo y etcétera, entonces cambian y de repente, en menos de un mes, se vuelven expertos eléctricos, pero muy malos expertos eléctricos como otros que yo conozco. Pero en la Corte, realmente, lo que se ve es que no entendieron todo el artículo”, dijo la ministra.

En cuanto al impacto del fallo, Manzano aseguró que no se paralizan las delegaciones al sector privado, pero sí se obliga a replantear algunos procesos. Detalló que existen cerca de 900 megavatios en desarrollo bajo la figura de Proyectos Públicos de Selección (PPS), contemplados en el Plan Maestro de Electricidad, los cuales tienen un tratamiento distinto al de otras iniciativas que no encajan en esa categoría.

Entre los proyectos en marcha, mencionó la aprobación, el 31 de diciembre, de un ciclo combinado de 340 megavatios a cargo de Celec, que será ejecutado con la empresa italiana Ansaldo.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabajaba en un nuevo proyecto de ciclo combinado de 400 megavatios, el cual sí se vería afectado por el nuevo marco legal y actualmente se encuentra en análisis fiscal.

No habrán apagones en 2026

La ministra reiteró que no habrá apagones en el 2026, debido a todos los procesos que se han realizado para potenciar la matriz energética, entre ellos la repotenciación de algunas subestaciones y la compra de energía a Colombia.

"Hay que hacer todo lo que tengas en tus manos, porque a mí lo que me importa es que haya energía para todos, para la señora que tiene la panadería, para el que tiene un comercio pequeñito, para la señora que tiene un bebé y que está en su casa y para la industria también", dijo Manzano.

La ministra también se refirió a la estructura de la matriz energética del país y defendió el rol de la generación hidroeléctrica, aunque reconoció que el crecimiento de la demanda no fue acompañado por inversiones suficientes en años anteriores.

Añadió que durante el último año se incorporaron o recuperaron alrededor de 838 megavatios, entre ellos 264 megavatios de la hidroeléctrica Yurimagua, además de generación térmica flotante y procesos de rehabilitación de centrales existentes.

No obstante, advirtió que, según el operador Cenace, el sistema aún registra un déficit cercano a los 878 megavatios.

"No es un pedido de desconexión"

Manzano precisó que el pedido a las empresas privadas de encender sus propios generadores de energía no significa que haya un apagón. Según dijo, se trata de una estrategia para comprar energía al sector privado del país.

Explicó que desde 2023 el país cuenta con 470 megavatios de generación privada en el país. "El pedido es que si tienes generador, conéctate, véndeme la energía, así como le compro a Colombia, le puedo comprar a los privados y ayudo a los que invirtieron en su generación", sentenció.

Aclaró que el único requisito que sí es obligatorio es registrarse en el Cenace, para tener un registro con el cual se puedan realizar los pagos por la energía generada.