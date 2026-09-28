De Lunes a Lunes: ¿Para qué sirve la ONU en 2026? El debate sobre su papel frente a los conflictos

El debate sobre la capacidad de la ONU para frenar guerras y nuevas crisis

La Organización de Naciones Unidas (ONU) fue creada en 1945 para preservar la paz, pero 81 años después enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para responder a las guerras, las crisis humanitarias y las nuevas amenazas internacionales.

El programa De Lunes a Lunes analizó su papel y las posibles reformas que necesita.

La ONU nació para evitar nuevas guerras

La Organización de Naciones Unidas (ONU) nació en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar que un conflicto de esa magnitud volviera a repetirse.

Sin embargo, el escenario internacional de 2026 plantea una pregunta: ¿la ONU está cumpliendo el objetivo para el que fue creada? Ese fue uno de los principales temas analizados la noche del 28 de septiembre en De Lunes a Lunes, después de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizó en Nueva York.

El poder de veto y las decisiones del Consejo de Seguridad

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el Consejo de Seguridad, donde cinco países tienen poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Si uno de ellos utiliza ese mecanismo, una resolución puede quedar bloqueada.

Durante el programa se explicó que esta estructura refleja parte del equilibrio de poder que existía al terminar la Segunda Guerra Mundial.

El mundo, sin embargo, ha cambiado desde entonces, mientras que la composición del Consejo de Seguridad mantiene una estructura similar.

La ONU también actúa fuera de las guerras

El debate también puso sobre la mesa una parte de la ONU que muchas veces no ocupa los titulares.

La organización trabaja a través de distintas agencias y programas que intervienen en crisis humanitarias, desplazamiento de personas, alimentación, salud, infancia y atención a poblaciones vulnerables.

José De La Gasca, quien fue embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, señaló en De Lunes a Lunes que buena parte de ese trabajo ocurre lejos de las cámaras.

Según explicó, cuando un conflicto provoca desplazamientos o afecta a niños y mujeres, las agencias de Naciones Unidas intervienen para atender esas consecuencias.

¿Una organización que necesita reformas?

Otro punto del debate fue la necesidad de reformar Naciones Unidas. Para los panelistas, uno de los problemas es que la estructura creada hace más de ocho décadas debe responder ahora a fenómenos que no tenían la misma dimensión en 1945, como el crimen organizado transnacional, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las crisis ambientales.

Caroline Ávila señaló que existe una coincidencia entre distintos sectores políticos sobre los cuestionamientos a la ONU.

A su criterio, una de las principales preguntas está relacionada con su capacidad para cumplir con la expectativa de preservar la paz y evitar nuevos conflictos de gran escala.

La representación también está en debate

Durante el programa también se planteó la necesidad de revisar la representación de las distintas regiones del mundo dentro de las estructuras de Naciones Unidas.

África y América Latina fueron mencionadas como regiones que buscan una mayor participación en las decisiones internacionales.

Los panelistas también coincidieron en que cualquier reforma tendría que involucrar a los Estados miembros.

Cambiar aspectos centrales de la organización implicaría acuerdos políticos entre los países que actualmente tienen capacidad para tomar esas decisiones.

María Fernanda Espinosa plantea una ONU para el mundo actual

En el programa también participó María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Espinosa planteó que el cambio de liderazgo representa una oportunidad para fortalecer el sistema multilateral y actualizar la organización.

Entre sus propuestas mencionó mejorar los mecanismos de alerta y prevención de conflictos, fortalecer el papel de mediación de la Secretaría General y revisar la administración de los recursos.

También sostuvo que una eventual reforma no depende únicamente de quien ocupe la Secretaría General, sino de la participación y decisión de los Estados miembros.

Ecuador y el debate sobre el crimen organizado transnacional

Otro de los temas abordados fue la participación de Ecuador en la Asamblea General.

Según Espinosa, el presidente Daniel Noboa planteó ante Naciones Unidas que el crimen organizado ya no puede ser entendido únicamente como un problema interno, debido a que sus actividades atraviesan fronteras.

El debate de De Lunes a Lunes concluyó con una pregunta abierta: ¿cómo fortalecer la ONU sin desconocer las limitaciones de poder que tiene frente a las grandes potencias?

Para los panelistas, Naciones Unidas sigue siendo un espacio para que los países puedan llevar sus posiciones a una mesa internacional, pero su futuro dependerá de la capacidad de los Estados para acordar nuevas reglas frente a un mundo diferente al de 1945.