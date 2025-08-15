Cristhian Noboa reflexiona sobre la salud mental y su vida en el fútbol en esTAmañana

Cristhian Noboa jugó en Emelec y después tuvo una larga travesía por el fútbol ruso. También jugó en Grecia y en la Selección ecuatoriana.

Cristhian Noboa tiene 40 años. Como a la mayoría de deportistas que jugaron al fútbol y pasaron al retiro, no le gusta la palabra o la definición: exfutbolista. Dice que será jugador toda la vida. Pero, ahora va descubriendo nuevas facetas de la vida. Incluso ha empezado un viaje espiritual y de cuidado mental.

Noboa fue entrevistado por Julián Campos, presentador de esTAmañana. El encuentro se produjo, este viernes 15 de agosto del 2025, en Cautivo, el restaurante que puso el jugador formado en Emelec en Guayaquil.

El deportista contó en el matinal sobre sus proyectos y su paso por el fútbol. En el 2024, Noboa volvió con ilusión a Emelec, pero una lesión lo dejó fuera de la temporada antes de debutar. Entonces tocó fondo y se dio cuenta que estaba inmerso en la depresión.

El 'Zar', como era conocido por su paso largo por el fútbol ruso, dice que el deporte le enseñó disciplina y sacrificio. Eso, junto al amor familiar fueron el músculo que le permitió salir de los malos momentos. Además, generó consciencia y se enfocó en no solo alimentar el cuerpo, sino también el cerebro y el espíritu.

En su faceta como empresario, Noboa ahora tiene una línea de café llamado El 'Zar'. "Es un café lojano, arábigo, de altura. Estoy aprendiendo mucho sobre café", le contó a Julián Campos en su nota. Además del café está el restaurante y un podcast, que le sirve para hacer catarsis. Pronto terminará un libro de sus vivencias en el deporte y luego de colgar los botines.