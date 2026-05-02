¿Qué hacer en el feriado de mayo en Ecuador? Guía de actividades y agenda cultural
Ecuador tendrá cuatro días libres por el feriado del 1 de mayo, sumando un día adicional decretado por el presidente Daniel Noboa.
Varias actividades han sido planificadas para el feriado del Día del Trabajador.
Quito Informa
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 07:00
Ecuador tendrá cuatro días de feriado por el Día del Trabajador. El asueto será desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.
Durante los feriados, varias ciudades del país activan agendas culturales, recreativas y turísticas con opciones accesibles para todo público.
Municipios, ministerios y espacios culturales organizan eventos que van desde recorridos patrimoniales hasta ferias y actividades al aire libre.
Recorridos, cultura y patrimonio
El feriado es una buena oportunidad para recorrer la ciudad y conocer de la cultura local y el patrimonio de las zonas centrales.
Algunas actividades que se pueden realizar en familia son:
- Caminatas guiadas y teatralizadas en centros históricos como los de Quito, Cuenca y Loja.
- Apertura extendida de museos y centros culturales, como el Museo de la Ciudad, en Quito, o el Museo Pumapungo, en Cuenca.
- Presentaciones artísticas y festivales en plazas públicas.
Actividades para niños y familias
Los museos son un espacio especial para disfrutar el tiempo en familia. Además, en mayo se celebra el mes de los museos y hay actividades gratuitas y a bajo costo.
Algunas opciones son:
- Talleres interactivos en espacios como Yaku Parque Museo del Agua.
- Actividades lúdicas, juegos tradicionales y funciones infantiles en parques y centros culturales.
- Programación especial en bibliotecas y espacios comunitarios.
Naturaleza y actividades al aire libre
- Visitas al Teleférico y caminatas en sus alrededores.
- Recorridos en áreas protegidas cercanas a Baños o Mindo, cerca de Quito.
- Uso de parques metropolitanos y malecones para actividades recreativas.
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