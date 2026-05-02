¿Qué hacer en el feriado de mayo en Ecuador? Guía de actividades y agenda cultural

Varias actividades han sido planificadas para el feriado del Día del Trabajador.

Ecuador tendrá cuatro días de feriado por el Día del Trabajador. El asueto será desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

Durante los feriados, varias ciudades del país activan agendas culturales, recreativas y turísticas con opciones accesibles para todo público.

Municipios, ministerios y espacios culturales organizan eventos que van desde recorridos patrimoniales hasta ferias y actividades al aire libre.

Recorridos, cultura y patrimonio

El feriado es una buena oportunidad para recorrer la ciudad y conocer de la cultura local y el patrimonio de las zonas centrales.

Algunas actividades que se pueden realizar en familia son:

Caminatas guiadas y teatralizadas en centros históricos como los de Quito, Cuenca y Loja.

y teatralizadas en centros históricos como los de Quito, Cuenca y Loja. Apertura extendida de museos y centros culturales, como el Museo de la Ciudad, en Quito, o el Museo Pumapungo, en Cuenca.

y centros culturales, como el Museo de la Ciudad, en Quito, o el Museo Pumapungo, en Cuenca. Presentaciones artísticas y festivales en plazas públicas.

Actividades para niños y familias

Los museos son un espacio especial para disfrutar el tiempo en familia. Además, en mayo se celebra el mes de los museos y hay actividades gratuitas y a bajo costo.

Algunas opciones son:

Talleres interactivos en espacios como Yaku Parque Museo del Agua.

en espacios como Yaku Parque Museo del Agua. Actividades lúdicas , juegos tradicionales y funciones infantiles en parques y centros culturales.

, juegos tradicionales y funciones infantiles en parques y centros culturales. Programación especial en bibliotecas y espacios comunitarios.

Naturaleza y actividades al aire libre