Paúl Carrera cuenta en esTAmañana su historia como Yo Me LLamo Alejandro Fernández

Paúl Carrera, quien canta como Alejandro Fernández, estuvo en el set de esTAmañana contando su historia. También entonó varias de sus canciones

'Me dediqué a perderte', el hit más escuchado de Alejandro Fernández en Spotify abrió la participación de Paúl Carrera, también conocido como Yo Me Llamo Alejandro Fernández, en el set de esTAmañana, este lunes 18 de agosto del 2025.

Carrera participó, con éxito, en Yo Me Llamo, el reality de canto del Lindo Canal y desde hace 10 años ha forjado una carrera tomando como referencia la estética y los éxitos del hijo de Vicente Fernández.

Yo Me Llamo volverá a las pantallas de Teleamazonas, el lunes 1 de septiembre. El programa concurso marcó un antes y un después en la vida de carrera, que también fue vocalista de la agrupación Los Dukes.

"Yo Me LLamo es un programa que impulsó a muchos artistas. Me dio la oportunidad de darles una vida con comodidad a mis hijas" Paúl Carrera/ cantante y 'doble' de Alejandro Fernández

Carrera se mostró agradecido por el impulso y la vitrina que representó el programa concurso de Teleamazonas en su carrera. Dijo que participó en formatos similares en Chile, Colombia y Perú, pero que el programa en el que más se sintió cómo y a gusto fue el de Teleamazonas.

El cantante terminó su participación en esTAmañana interpretando Canta corazón. Lo hizo a dúo con su hija menor, quien lucía un encantador traje de charro.