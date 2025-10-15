Samantha Quenedit compartirá sus anécdotas del Miss Grand International en esTAmañana

Samantha Quenedit es la representante de Ecuador en el Miss Grand International 2025

Samantha Quenedit, representante de Ecuador en el Miss Grand International 2025, será la invitada especial del matinal esTAmañana, este miércoles 15 de octubre, a través de la pantalla de Teleamazonas. Puede mirar la entrevista aquí.

La entrevista será vía Zoom desde Tailandia, donde la quiteña, de 25 años, se prepara para la gran final del certamen de belleza, que se realizará el sábado 18 de octubre del 2025.

Desde su llegada a Bangkok, el pasado 28 de septiembre, Samantha ha cautivado a los seguidores del concurso con su carisma, elegancia y versatilidad artística.

Por ejemplo, durante la audición mostró su talento al cantar y bailar al ritmo de reguetón y guaracha. También, la modelo conquistó al público del Miss Grand International 2025 con su participación y desfile en la cena de Gala de Bienvenida y en la 'Pasarela Orgullosa Thai'.

Luego, la también bailarina y cantante ecuatoriana deslumbró en la pasarela del certamen de belleza al desfilar con un traje de baño, la noche del miércoles 8 de octubre del 2025.

Y el lunes 13 de octubre del 2025, Samantha Quenedit dejó sin aliento a los asistentes de la competencia al usar un traje típico inspirado en la iguana rosada de Galápagos

Quenedit brilló en la pasarela con su originalidad y representación de esta especie en peligro crítico de extinción. Su traje era totalmente rosado, tenía brillos y detalles plateados en la cresta, manos y pies.

La representante ecuatoriana es una de las candidatas más destacadas en el Miss Grand International. La gala final será el 18 de octubre del 2025.

Los televidentes podrán conocer cómo ha vivido esta inolvidable experiencia, representando con orgullo al Ecuador, durante la entrevista exclusiva de esTAmañana, desde las 09:30, por el canal de la familia ecuatoriana.