¡Desayuno de campeones! Beber Espinoza y Bastián Napolitano competirán por el Pin del Chef en MCC

Con un "desayuno de campeones", Beber Espinoza ganó el reto de Caja Misteriosa, este jueves 19 de febrero del 2026, en MasterChef Celebrity Ecuador. Bastián Napolitano tambén se lució esta noche y será el rival en busca del Pin del Chef.

El campeón tricolor preparó un bolón de verde relleno de chicharrón con salsa de queso, huevos revueltos con cebolla, bowl de frutas y café con leche y miel. El jurado quedó impactado con los sabores y todo lo que el participante preparó.

Las chefs Irene Gonzalez y Cecilia Cedeño destacaron la redondez del bolón. "Qué buen bolón, Beber. Que se paré todo el Ecuador", dijo la chef manabita, mientras saboreaba el desayuno dedicado al padre de Beber.

Bastián, por su parte, se lució con una shakshuka con base de tomate, huevo pochado, crocante de tocino y yogurt griego, acompañado de café con leche, crema y miel de arándano.

El chef Jorge Rausch recomendó cocinar un poco más la salsa. Sin embargo, aseguró que el sabor estaba bueno. "Bien jugado", le dijo.

Luego de la degustación el jurado deliberó y tomó la decisión que los dos cocineros competirán por el Pin del Chef, en el siguiente capítulo. Los cocineros felicitaron a los participantes y la interrogante que surgió fue, ¿quién se ganará el Pin del Chef?

