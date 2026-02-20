Bastián Napolitano gana el Pin del Chef, por segunda ocasión en MasterChef Celebrity Ecuador

Tres hechos históricos se registraron esta noche en MasterChef Celebrity Ecuador. Bastián Napolitano ganó el Pin del Chef; la chef Irene Gonzalez rompío lel plato más odiado por el jurado y Monserrath Astudillo recibió un cocaching emocional por parte del chef Jorge Rausch.

En el duelo ante Beber Espinoza, el baterista de Verde 70 se llevó la victoria y con ella obtuvo la inmunidad de este ciclo y nuevos poderes que los irá descubriendo en cada programa, según avance la competencia.

En tanto que en las cocinas, los cocineros compartieron la satisfacción de la chef Irene al romper el plato rojo, el más odiado del jurado de MasterChef Celebrity Ecuador. El hito ocurrió luego de seis años, aseguró la chef, quien agradeció a su compañero Jorge Rausch por hacer posible este momento.

Pero no fue la única que se llenó de emociones al límite, Monserrath Astudillo también disfrutó de este reto luego de recibir un coaching emocional del chef Jorge Rausch. “Usted es el sueño de cualquier hombre”, le dijo el chef durante la degustación del plato de la actriz de teatro ecuatoriana.

Coaching emocional del chef Jorge Rausch para Monserrath Astudillo. Teleamazonas

Al finalizar la charla, el juez y la participante se fundieron en un abrazo, cumpliendo uno de los deseos de Monserrath.

Pero este capítulo también dejó cuatro delantales negros: Josh Paredes, Erika Russo, Mara Topic y Monserrath Astudillo, quienes tendrán que buscar la manera de quitarselo para seguir en el camino a convertirse en el nuevo MasterChef.

Ahora, la gran interrogante es, ¿cómo usará los poderes del Pin del Chef, Bastián? Descúbralo en el siguiente episodio de MasterChef Celebrity Ecuador, el programa que no te lo puedes perder de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.