Andy, Mara, Bastián y Nexar gozaron en Cocinando a los Celebrities; ¿qué hay de la cita con Virginia?

Entre risas y sorpresas, Mara Topic, Nexar Gómez, Andy Suzuki y Bastián Napolitano recordaron, este lunes 26 de enero del 2026, varios momentos que vivieron en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. ¿Hay cita entre el baterista de Verde 70 y Virginia Limongi?

El momento que todos esperaban en Cocinando a los Celebrities fue sobre la "cita" -que nunca hubo- entre la presentadora del programa y el artista ecuatoriano. Y su diálogo fue el siguiente:

Bastián: "Primero creo que habían políticas en la competencia".



Virgina: "Hace rato que salimos de las cocinas, pues".

Bastián: "Pero la cita se puede dar cuando tú quieras".

No obstante, Virginia confesó un hecho que ocrurrió en el programa y que no salió en pantalla. La presentadora aseguró que se sintió halagada por el participante porque al principio de la competencia él hizo un plato, junto con Erika, que tenía el nombre de Virginia, y "de la nada él dice no, no, no, quiero cambiar el nombre. Y yo, ¿qué?, nos juramos casi que amor eterno y le acaba de cambiar el nombre".

Y aunque hubo presión del resto de invitados porque se fije una fecha para la cita, esta quedó pendiente, Virginia dijo que lo dejen pensar mientras definen a MasterChef en una sola palabra.

Otros de los momentos que llenó de emociones a los participantes fue la cuando en una de las pantallas apareció Riccardo Perotti, quien fue eliminado de la competencia el miércoles 21 de enero.

Andy, Bastián, Nexar y Mara aprovecharon para dedicar unas sentidas palabras al artistas ecuatoriano por la experiencia compartida en MasterChef Celebrity Ecuador. Y él reveló que estar en estas cocinas le cambió mucho, "he regresado definitivamente una mejor persona", dijo.

Y así como esta noche los invitados disfrutaron, rieron y confesaron secretos, cada lunes, desde las 22:15, habrán nuevos invitados y nuevas sorpresas por descubrir en Cocinando a los Celebrities. Una producción de Teleamazonas que no puedes perderte.