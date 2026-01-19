Blanko rompe el silencio en Cocinando a los Celebrities y sorprende a todos los participantes de MCC

¡Lo que no esperabas, se dijo! Blanko reveló a quiénes extraña y a quiénes no, tras su salida de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. Además, dijo a quién hubiese bajado del balcón si hubiese ganado el Pin del Chef. La confesión se hizo la noche de este lunes 19 de enero del 2026, en Cocinando a los Celebrities.

El artistas ecuatoriano reveló que Fer Guevara y Riccardo Perotti son los participantes con los que menos química tuvo durante su aventura en las cocinas más famosas del mundo y por ende son las personas que menos extraña.

Asimimo, confesó que en el caso de haber ganado el Pin del Chef, hubiese salvado a Nexar Gómez, "porque siento que se le hubiese complicado algo", dijo. Pero que también hubiese bajado del balcón a Fer, aseguró que no tiene nada en contra de la integrante de Las Lolas, sin embargo, es con quien menos cercanía tuvo.

En tanto que Jorge Campozano es una de las personas que Blanko más extraña, "es que Georgy siempre me hacía reír", argumentó.

En cuanto a una supuesta chispa de amor con Mara Topic, el joven artista dijo que había química dentro de las cocinas, quizás porque fue con la primera que cocinó. y resaltó que la química era de amistad.

Jorge Campozano y Andy Suzuki también fueron parte de este segundo capítulo de Cocinando a los Celebrities. El actor guayaquileño, por su parte, reveló una supuesta ida y vuelta de venganzas con Fer Guevara, y añadió que deben esperar lo que pase en los próximos capítulos de MasterChef Celebrity Ecuador.

Andy, en cambio, recordó su triunfo como portadora del Pin del Chef y también el plato que le llevó a esto y que se lo dedicó a su madre. La guayaquileña volvió a revivir esos momentos y manifestó un "te amo mami".

No te pierdas Cocinando a los Celebrities, cada lunes, 22:15, por Teleamazonas. Un espacio en el que los cocineros reviven los mejores momentos y hablan de aquello no lo viste en pantalla.