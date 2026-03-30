Beber recordó que su triunfo fue ganarse el corazón del público

Beber recordó lo que fue su paso por MasterChef Celebrity, especialmente, el momento de su eliminación. Aunque su salida generó sorpresa, destacó que sus compañeros ya le habían dicho que él había sido un ganador. Y lo fue porque se llevó algo que considera incluso más importante que el título: el cariño de la gente.

Beber contó que, con el tiempo, confirmó ese afecto del público. Aseguró que era consciente de que muchas personas le guardaban aprecio, incluso sin conocerlo personalmente. A través de mensajes y muestras de apoyo, pudo ver cómo su historia logró conectar con miles de ecuatorianos.

También recordó que su paso por la competencia no fue producto de la suerte. Explicó que gran parte de su evolución se debió a que supo escuchar, aceptar críticas y mantenerse perseverante. Poco a poco fue trabajando para mejorar y lograr sacar su mejor versión dentro de la cocina.

Beber también reflexionó sobre lo increíble que fue haber llegado tan lejos, considerando que al inicio se veía como uno de los participantes más débiles de la competencia. Por eso, recordó con orgullo su evolución y todo lo que logró construir a lo largo de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.