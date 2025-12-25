'Corazón de mamá'; lágrimas de felicidad y satisfacción por la victoria de Beber en MCC

Un grito de júbilo llenó las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador cuando el jurado anunció que Beber Espinoza era el ganador de esta noche. Todos los participantes se fundieron en un abrazo para felicitar al boxeador ecuatoriano por su desempeño en la competencia.

En el reto de presión de este jueves 25 de diciembre del 2025, los cocineros tenían que cocinar arroz con atún y agregar un ingrediente que ellos mismos eligieron con los ojos vendados.

Para Beber fue el mejor de los retos, durante los 45 minutos de cocción recordó su infancia y sobre todo a su madre. Confesó que este plato era uno de los que más comía cuando era pequeño, así que lo llamó: "Corazón de mamá" y se lo dedicó a su progenitora.

El deportista presentó una cama de arroz con ensalada de aguacate, a la que añadió choclo dulce, hizo una salsa de soya y maduros fritos. El jurado destacó el sabor de la salsa y la ensalada, el corte fino y delicado de las cebollas, y el emplatado.

Pese a que en los últimos minutos Beber sufrió una quemadura en uno de sus dedos, no dijo nada hasta que terminó el reto. Entonces, pidió revisión de la paramédico. Afortunadamente no fue nada grave.

Luego que el jurado probó todos los platos tenía que elegir dos ganadores, uno de ellos, Beber y la otra ganadora fue Josh Paredes. La creadora de contenido llamó a su plato "Bienvenida independencia", era un sopa ligera con cocolón y en el centro una bola de maduro rellena de atún y vegetales. A los jueces les gustó que en todo el plato siempre encontraron el atún, y aseguraron que todo sabía rico.

Beber y Josh, por ser los ganadores de este reto serán los capitanes de equipo del siguiente reto de campo. ¿Qué les espera a los cocineros y qué estrategia tienen en mente?

La tercera capitana será Fer Guevara, ganadora del reto anterior y por lo cual tuvo una ventaja al iniciar este capítulo, elegir a cuatro participantes para que no cocinen y con ello no sean capitanes de equipo. La artista ecuatoriana eligió a Jorge Campuzano, Giovanna Andrade, Carlos Luis (Manaba) y Karime Borja.

Aunque la decisión causó cuestionamientos y desconcierto entre los participantes porque esperaban otros nombres, Fer explicó que todos son buenos y pues la decisión ya estaba tomada.

