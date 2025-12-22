¡El mejor día para Andy Suzuki! Subió al balcón de MCCelebrity Ecuador y con cachetito incluido

La felicidad por conseguir un cachetito del chef Jorge Rausch y por ganar la inmunidad invadió por completo a Andy Suzuki tras culminar el reto de caja misteriosa, la noche de este lunes 22 de diciembre del 2025.

La noticia fue tal que Andy subió al balcón sin quitarse el delantal blanco, todos en las cocinas le gritaban que se lo saque, pero la alegría de ella no le permitía escuchar. Una vez arriba se dio cuenta, pero no quería bajar, así que se sacó el delantal y lo lanzó, con buena puntería, a la canasta.

En este reto navideño, en el que tenían que cocinar para su amigo secreto, Andy preparó una sopa, que para el jurado tenía buen sabor y los langostinos estaban bien cocidos.

Andy Suzuki ganó cachetito del chef Jorge Rausch en el reto de caja misteriosa. Teleamazonas

Pero eso no fue todo, Josh también dio saltos de felicidad infinita porque se llevó puñito de la chef Carito, cachetito del chef Rausch y estrellita de la chef Irene. La creadora de contenido cuencana preparó una cazuela con coco y maní, lo acompañó con camarones empanizados con coco y arroz con cúrcuma. Para los jueces el arroz estaba en su punto de cocción, "está excelente", dijeron.

De los 19 platos preparados, el jurado solo escogió seis para que pasen al atril. Entre ellos estaban Bastián Napolitano, Jorge Campozano, Mara Topic y Fer Guevara. Aunque tuvieron buenas críticas por parte de los chefs, no les alcanzó para llevarse la inmunidad.

La competencia no termina y los cocineros deben luchar por permanecer en ella. Cada día hay nuevas sorpresas en las cocinas más famosas del mundo. MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.