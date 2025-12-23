'Del infierno al purgatorio y ahora al paraíso'; Fer Guevara gana el reto creativo de MCC

"Pasé del infierno al purgatorio y ahora al paraíso", dijo Fer Guevara con una sonrisa infinita en su rostro, luego que el jurado la proclamara ganadora del reto creativo, de este martes 23 de diciembre del 2025.

Esta noche los cocineros tenían que preparar un plato libre, en el que que se incluya un salteado. Durante 60 minutos los participantes recurrieron a su imaginación y memoria para crear algo que impacte al jurado y ser uno de los ganadores.

Fer realizó unos tallarines salteados con verduras y chicharrón, agregó una yema de huevo que fue lo que encantó al jurado. A su plato lo llamó: "para mis bebés".

Cuando el chef Jacobo lo probó dijo que estaba rico, aromático y que tenía un buen emplatado. La chef Irene resaltó el 'crunch' de y los "sabores coquetones". Y aunque Fer fue la ganadora, no fue la única que se destacó en este reto.

Frickson Erazo también sorprendió con un lomo fino en bistec, al cual lo llamó "Pensando en papá". Le añadió chillangua frita, logrando una fusión de la comida asiática con la comida esmeraldeña.

Frickson Erazo presenta su plato al chef Jacobo en el reto creativo de MCCelebriy Ecuador. Teleamazonas

El jurado destacó el emplatado que realizó el exfutbolista y la sazón qué le puso a todos los ingredientes. Finalmente, los jueces felicitaron a todos los participantes por el trabajo realizado esta noche. Resaltaron que se nota el esfuerzo y que esperan seguir viendo buenos platos.

