La creatividad florece en las cocinas de MCCelebrity y Andy Suzuki gana los poderes del Pin del Chef

Un desborde de alegría vivió Andy Suzuki al conocer que era la nueva portadora del Pin del Chef. La chef Carolina Sánchez fue quien entregó el mérito a la guayaquileña, lo hizo con una mímica con su "pancita", "mi hija lo van a entregar dijo", desatando ternura en las cocinas.

La chef Carolina Sánchez entregó el Pin del Chef a Andy Suzuki. Teleamazonas

El reto de este jueves 15 de enero del 2026 para Mara Topic y Andy fue replicar un Gozleme, una tradicional comida callejera turca, elaborada con queso de cabra madurado, res, espinaca y un sambal de tomatillos y rábano.

Cuando llegó el momento de degustar, el chef Esteban Olaya aseguró que el plato de Andy cumplió el reto e incluso superó la textura y el sabor del plato original. En el caso de Mara los chef coincidieron que faltaba un poco de sabor.

La creatividad brilla en las cocinas

Del otro lado del Pin, los cocineros pusieron a prueba sus creatividad preparando un plato con ingredientes que otro compañero eligió para ellos en la despensa. La regla era elegir de siete a 10 productos.

Los ganadores de este divertido reto fueron Jorge Campozano y Ana Paula. El premio para ellos es que serán capitanes de equipo en el próximo reto.

Jorge fue el primero en terminar su plato, aún quedaban 10 minutos para que se agote el tiempo y él ya tenía todo listo. Su plato se llamó "Un jardín crocante de chorizo". El actor hizo una base de chorizo, un crocante de patacón con salsa de aguacate con naranjilla.

Cachetito con sabor italiano y balcón para Erika Russo, se salva de la eliminación en MCCelebrity

El chef Jorge Rausch probó y dijo "bien jugado". La chef Irene aseguró que la salsa estaba cremosa. La chef Cecilia, resaltó el emplatado que Jorge logró con los pocos ingrediente que tuvo, "me gusta que sacaste ese cocinero creativo".

Ana Paula llamó a su plato "Aquí está tu jardín". Ella hizo un alvioli de aguacate con zanahorias babys, pollo y tortilla de papa con maduro. La chef Irene destacó el crocante y el emplatado, aunque Rausch dijo que faltaba armonía en el plato, aseguró que habín buenos sabores.

Cada capítulo es una nueva sorpresa para los cocineros, no te lo pierdas. MasterChef Celebrity Ecuador, martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.